日圓驚見0.19元！一文看懂換匯攻略與產業衝擊

哈日族與投資人請注意，歷史性一刻到來！台灣銀行牌告日圓現金賣出價在6月1日、3日閃現「0.1999」元後，今日（4日）持續在「0.1999」拉鋸，而網銀讓利後的「即期價」更下殺至0.196〜0.198元的超低水位。過去市場普遍認為「0.21是底線、0.20是極限」，如今直奔0.19字頭，許多人面臨「現在不換可惜，換了怕繼續跌」的難題。其實，當外國觀光客在日本狂歡消費時，這背後竟是一場由華爾街對沖基金、美日利差，以及中東衝突交織而成的匯率大戰。



根據日本財務省5月29日公布的「外匯平衡操作實施狀況」數據顯示，從4月28日〜5月27日，日本干預匯市的總金額為11兆7349億日圓（約731.4億美元），堪稱日本史上最大規模的單月干預行動，強行將日圓兌換美元從160.725的歷史低點，拉回到155左右。

豈知，財務省的數據公布不久，日本用數百億美元築起的防線宣告瓦解。6月3日，日圓兌美元再次貶破159.5，盤中數度直逼「160」大關，11.7兆日圓的干預成果幾乎全數吐回，讓這筆救匯巨資形同打水飄。

荷蘭國際集團（ING）經濟研究團隊的報告指出，外匯干預只能爭取時間，無法改變由巨大利差所驅動的結構性趨勢。他們認為，在日本央行真正大幅升息，或是美國聯準會（Fed）降息前，任何砸錢干預都只是在逆風撐傘，很快就會被市場對沖基金的套利交易所吞噬。

道富環球投資管理（State Street Global Advisors）資深投資策略師Masahiko Loo日前接受彭博社採訪時表示，干預只是在爭取時間，而不是扭轉潮流——真正的轉折點必須來自日本央行。

他更進一步分析，在日本財務省投入如此龐大資金後，日圓依然在6月初再次逼近160大關，這殘酷的事實恰恰證明「單純外匯干預的邊際效應正在急劇遞減中」。

日本央行有望於6月中宣布升息？

而主因則是來自「美日利差」的結構性問題。美國因通膨黏著（編按：物價上漲後，像沾到麥芽糖一樣「黏在高點」，下降速度很緩慢，甚至卡住不動），以及中東局勢惡化，遲遲無法降息；而日本雖告別負利率，但升息步伐依舊很慢，維持在0.1％〜0.25％。全球的資金當然會繼續拋售低利息的日圓、跑去買美元。而華爾街的對沖基金就是看準這一點，持續加大日圓的放空部位。

外匯研究機構Spectra Markets總裁Brent Donnelly警示，現在市場已完全看清楚日銀的操作手法。當你用一個可預測、畫好底線的策略，反覆與全球宏觀基金（Global Macro Hedge Funds）對弈時，就會演變成一場消耗戰，而在這場戰局中，日銀的防線是完全透明的。

當日本失守匯率防線時，市場正將目光投向將於6月15日〜16日召開的日本央行貨幣政策會議。

6月3日，日本央行行長植田和男在東京的一場論壇上明確指出，隨著中東緊張局勢緩解與經濟溫和成長，日本核心通膨率（扣除波動劇烈的食品與能源）逐步朝2％目標邁進的機率已大幅提高。他強調，若這項預期確立，日本央行將會以適當的速度調升利率。

根據金融市場利率交換契約（Interest Rate Swap，簡稱IRS）的即時定價顯示，交易員預計日本央行在6月會議上有高達85％的機率會宣布升息。

日圓跌跌不休，對特定產業帶來衝擊

外資研究機構更預測，日本央行今年12月預計將迎來第二次升息，在2026年底前，逐步將基準利率推升至0.75％〜1.0％間。日本匯率專家大膽推估，這波緊縮週期的終點利率，若最終觸及1.25％，將打破自1996年以來的歷史最高紀錄。

直接升息之餘，市場也預期日本央行將在6月的會議上，宣布放慢或縮減購買日本國債的規模，啟動量化緊縮（QT）政策。不過，首相高市早苗在財政態度上偏向鴿派，上台以來，堅定擁護寬鬆政策以刺激經濟，如今面對日圓暴貶，內閣與央行能否達成共識，成為華爾街空頭觀察的指標。

日圓跌跌不休，是觀光客的好消息，但對台灣特定產業，卻是攸關生存的價格戰。

受益於「日圓過度便宜」的利多，日本引以為傲的工具機、精密機械與關鍵零組件，在全球的報價換算成美元後，變得極具競爭力。過去，台灣的工具機產品憑藉高性價比（CP值）來與日本產品較勁，如今日圓的暴貶彌平兩國的價差，甚至出現「日本高端機種比台灣中階產品還便宜」的畸形現象。

這對台灣相關上市櫃公司，如工具機、精密線性滑軌與機械手臂等領域，帶來直接衝擊。業者只能積極接招，例如避開標準化機型，轉向航太、半導體設備、新能源車等需要高度客製化的利基市場；增加對日採購關鍵零組件，如控制器、減速機，運用「便宜日圓」來降低生產進口成本。

日圓不再是「賺取匯差」的強勢貨幣

儘管日圓爆貶對想去日本旅遊的民眾是千載難逢機會，但當日圓兌換新台幣來到0.196左右時，大家又開始猶豫了，到底該一次買進，還是繼續觀望？

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綜合理財專家的建議，面對0.19字頭的低水位，投資人與消費者應告別「盲目囤幣」的焦慮，採取以下的換匯與消費攻略：

首先是，採分批配置法。沒有人能精準預測日圓的最低點。如果6月中旬日本央行升息力道不如預期，日圓確實有可能進一步下探；若央行展現鷹派作風，匯價隨時有大幅反彈的可能。

建議將預計換匯的新台幣資金分成三〜四等份。現階段，先換第一批的旅遊基金，後續若跌破新低，再補進第二批。如此一來，既能享受當下的匯率甜蜜點，又具備未來下跌的防禦彈性。

再來是，在網路銀行匯率低點時買入日圓（銀行通常都會讓利）儲存，或是申辦台灣各家銀行發行的「日圓雙幣信用卡」。在日本消費時直接刷雙幣卡，可從日圓外幣帳戶直接扣款，省去攜帶現鈔的遺失風險。

雖然依規定需收取1.5％的海外交易手續費，但配合各銀行給予的高額現金回饋（通常介於2％〜2.5％），既能「倒賺」手續費，也能鎖定先前的換匯甜蜜點。

切記，換日圓應以「近期內有出國旅遊、留學或實質購物需求」為前提。如果一兩年內沒有計畫去日本，勿因「便宜」而將大筆資金套牢在幾乎零利率的日圓資產中。畢竟日圓目前並不是透過長期投資以賺取匯差的強勢貨幣。

日圓兌台幣「0.19」的時代，讓外國觀光客得以在日本狂歡消費，實際上，卻是由華爾街對沖基金、美日利差，以及中東衝突交織而成的匯率大戰。一般民眾應保持理性、分批布局，才是日圓匯率風暴中最聰明的法則。

（本文出自2026.06.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）