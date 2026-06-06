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搭AI熱潮跨獲利門檻 Marvell將納入標普500指數

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）今天表示，在AI熱潮帶動下，美滿電子科技（Marvell Technology，前譯邁威爾科技公司）通過關鍵的獲利門檻，將於本月稍晚納入標準普爾500指數（S&P 500）。

路透社報導，Marvell將在6月22日開盤前，取代游泳池設備批發經銷商PoolCorp，成為標普500指數成分股。Marvell股價在盤後交易勁揚近6%。

Marvell這次被納入標普500指數，是因為Marvell在截至12月的3個月期間以及最近4個季度合計，皆繳出依一般公認會計原則（GAAP）計算的獲利，突破先前阻礙其納入的重要門檻。

Marvell股價今年以來已上漲超過3倍，主要受惠市場對人工智慧（AI）相關需求強勁的預期，帶動晶片類股全面走揚。

光在這週，Marvell股價就勁揚約29%，部分原因是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳稱這家晶片製造公司是「下一個兆美元公司」。截至今天收盤，Marvell市值為2768.1億美元。

Marvell與規模更大的競爭對手博通（Broadcom）皆為雲端運算公司的特定資料中心需求設計客製化晶片，隨著科技巨擘尋求降低對輝達成本高昂且供應緊縮的AI處理器的依賴，這項業務正在迅速成長。

在最新一季財報中，Marvell預估在2029年會計年度，客製化晶片業務的營收將超過100億美元。

Marvell躋身標普500指數，反映出AI熱潮正如何重塑美國主要股市基準指數。由於投資人看好雲端服務供應商與AI工作負載的持續需求，晶片與資料中心基礎設施公司在指數中的權重也日益增加。

此舉將引發追蹤標普500指數的指數型基金與ETF買盤，因為被動經理人必須依據指數權重持有成分股。

另外，代工大廠偉創力公司（Flex）也將被納入標普500指數，取代包裝食品公司金寶湯（Campbell's）。

標普

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