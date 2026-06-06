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Google向SpaceX採購AI算力 每月支付290億元

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

根據首次公開募股（IPO）申報文件，馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（SpaceX）今天與谷歌Google）簽署一項大型雲端運算協議。協議指出，Google每月將支付9.2億美元（新台幣290.5億元）以取得龐大AI晶片叢集的算力。

法新社報導，這項交易將有助SpaceX在6月12日上市以前強化財務狀況。

這項協議涵蓋約11萬顆輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）所組成的運算基礎設施。這些GPU是支撐Google旗下Gemini人工智慧（AI）模型運作的重要硬體設備。

文件指出，Google將自2026年10月起開始支付全額月費，在此之前的建置與擴充期間則適用較低費率。協議將持續至2029年6月，亦即合約期間Google支付總額約300億美元。

這項交易類似SpaceX先前與Anthropic的合作模式。Anthropic以每月12.5億美元價格，租用SpaceX位於美國田納西州曼菲斯（Memphis）Colossus資料中心的運算資源。

Google與Anthropic兩項大型合約，都是在SpaceX上市前數天敲定。

SpaceX這次IPO預計將成為史上規模最大的首次公開募股，公司估值高達1.8兆美元。

這項公司估值很大程度上是建立在市場對馬斯克願景的信心，包括大幅擴展星鏈（Starlink）衛星網路業務、利用SpaceX火箭將資料中心部署至太空，以及推動人類在火星建立殖民地等長期計畫。

SpaceX Google 谷歌

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