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科技股漲多後賣壓湧現 美股重挫道瓊下跌695點

中央社／ 紐約5日綜合外電報導
科技股漲多後賣壓湧現，美股5日重挫。（路透）
科技股漲多後賣壓湧現，美股5日重挫。（路透）

人工智慧（AI）投資熱潮推動科技股近期大漲後賣壓湧現，加上市場擔心聯準會（Fed）可能升息，美股今天重挫。

道瓊工業指數終場下跌695.15點，或1.35%，收在50866.78點。

標準普爾500指數下跌200.57點，或2.64%，收在7383.74點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌1121.53點，或4.18%，收在25709.43點。

費城半導體指數下跌1396.733點，或10.26%，收在12220.762點。

美股 科技股 道瓊工業指數

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