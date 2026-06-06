Anthropic共同創辦人兼總裁坦言訓練模型很燒錢

Anthropic共同創辦人兼總裁Daniela Amodei對外透露，訓練AI模型相當燒錢，未來從公開市場募資將是必要手段。市場指出，北美五大雲端服務大廠（CSP）今年資本支出合計已經突破7,000億美元大關，後續突破1兆美元幾乎在預期內，推動AI應用持續擴張。

Anthropic預計將在今年下半年進行首次股票公開發行（IPO），募集更多營運資金。據了解，Anthropic去年營收規模約300億美元，企業使用其大型語言模型（LLM）挹注業績占比達到四成，與當前AI模型巨頭OpenAI相當。Anthropic未來營運動能持續衝刺，已經獲得輝達、Google及亞馬遜等科技大廠戰略投資挹注營運資金。

根據微軟、Google、Meta、亞馬遜及甲骨文等五大CSP廠近期釋出的最新資料統計，五大CSP廠今年資本支出合計將超過7,000億美元的天價水準，且預計明年還可能將會持續創高，使五大CSP廠在AI領域投資金額很快將會在未來幾年內達成一年投資1兆美元規模。

業界指出，目前五大CSP廠堆疊自家AI算力成為當前投資金額增加的主要原因，AI算力愈強大，有機會吸引愈多個人訂閱或企業付費使用AI模型，只要落後這波AI軍備競賽，就可能在未來輸掉AI大餅，當前幾乎沒有任何一家放緩AI投資力道。