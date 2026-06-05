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買藏壽司其實慘賠 川普今年敲進的十檔表現最差股票一次看

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
富比世雜誌分析日前揭露的川普股票投資組合，除了整理出最賺錢的十檔股票外，也列出最虧錢的十檔股票。 路透
富比世雜誌分析日前揭露的川普股票投資組合，除了整理出最賺錢的十檔股票外，也列出最虧錢的十檔股票。 路透

美國總統川普多年來做過許多糟糕投資，但多虧近期揭露資料，讓大眾知道他股票投資組合當中包含了哪些稀奇古怪的東西。

例如日前引起話題的日本連鎖迴轉壽司藏壽司美國子公司（Kura Sushi USA），川普在2月2日投資該公司股票100萬至500萬美元，這對一個長期以來給人印象晚餐應該是吃得來速速食的總統來說可是個大數字。

但川普或許應該多投資他熟悉的東西。自那之後，美國藏壽司股價下跌了18%，使其成為川普今年買進最糟的股票之一。雖然在這筆投資5月14日被揭露後，藏壽司曾大漲18%，但仍低於先前高點。

富比世雜誌日前分析川普今年做過的最大240筆交易，發現最賺錢的全都是科技公司，這些公司在他運用聯邦政府力量推動的AI熱潮中賺得荷包滿滿。

但AI既能載舟也能覆舟：有些川普投資組合中表現最差的股票，受到了AI焦慮的嚴重打擊。以軟體公司Workday和Adobe為例，川普2月10日分別買進這兩家公司100萬至500萬美元。這兩家公司的主力產品（分別為人力資源軟體和設計工具），都面臨到可能被生成式AI取代的疑慮。自那之後，Adobe下跌10%、Workday下跌近20%，代表如果川普各買進300美元，他將總共損失約90萬美元。

但也不是所有排名前十的公司，下跌都是因為這項矽谷的最新發明。川普今年虧最多的是金融科技巨頭富達全國資訊服務公司（FIS），該公司股價自2021年觸頂以來大多呈現跌勢。假設川普1月買進的金額是公佈價格區間的中間值，那他將虧損逾100萬美元。

又或是波音，這家航空和國防巨擘的股價，在川普開始轟炸伊朗後重挫，如今也只有略為復甦。川普在5月訪中時，為波音爭取到北京承諾購買200架飛機，但數量遠低於投資人預期。與川普一起出訪的波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）表示，還有更多中國訂單在洽談中。

以下為富比世分析整理的川普今年最糟的十檔交易（金額單位皆為美元）：

1. FIS

買進時間與金額：1月12日，100萬至500萬

之後跌幅：37%

中位數虧損：110萬

2. Workday

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬

之後跌幅：19%

中位數虧損：55萬

3. 美國藏壽司

買進時間與金額：2月4日，100萬至500萬

之後跌幅：18%

中位數虧損：55萬

4. 康凱斯特（Comcast）

買進時間與金額：1月12日，100萬至500萬

之後跌幅：13%

中位數虧損：40萬

5. PTC

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬

之後跌幅：13%

中位數虧損：40萬

6. Axon Enterprise

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬

之後跌幅：12%

中位數虧損：35萬

7. Adobe

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬

之後跌幅：10%

中位數虧損：35萬

8. Uber

買進時間與金額：3月17日，100萬至500萬

之後跌幅：9%

中位數虧損：25萬

9. 波音

買進時間與金額：2月10日，100萬至500萬

之後跌幅：8%

中位數虧損：25萬

10. 波士頓科學

買進時間與金額：3月17日，50萬至100萬

之後跌幅：29%

中位數虧損：20萬

川普 美國

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