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福島核災後…日本首提改建核電機組目標 2040年代前改建二至五座

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
日本政府5日提議在2040年代前改建二座到五座已決定廢爐的核能發電機組，到了2050年代以前改建11座至14座。（路透）
日本政府5日提議在2040年代前改建二座到五座已決定廢爐的核能發電機組，到了2050年代以前改建11座至14座。（路透）

日本政府5日提議在2040年代前改建二座到五座已決定廢爐的核能發電機組，到了2050年代以前改建11座至14座。這是2011年福島第一核電廠發生核災後，日本政府首度提出具體目標值。

綜合共同社、時事通信社報導，日本經濟產業省（簡稱經產省）5日召開綜合資源能源調查會的核能小組委員會時，提出上述計畫。綜合資源能源調查會是經濟產業大臣的諮詢機構。

而經產省端出這項計畫，也是有意確保核能產業的人才與投資。然而，儘管這項計畫的背景是預料人工智慧（AI）普及會帶動用電需求，但是全球普遍面臨建設核電廠成本增加，經產省能否如計畫推動改建，也是未知數。

日本政府內閣會議去年2月修訂作為中長期能源政策方針的「能源基本計畫」後，核能政策已經轉變成「最大限度使用」核能發電，並揭示計劃在2040年度，把核能發電占比提高到兩成，一改2011年日本311大地震引發的福島核災後減少依賴核能的方針。

日本核電機組最長可延役到60年，其中已經有核電廠運作時間逾50年。要達成這項目標，即便重啟現有的核電機組也不夠，有必要改建或新建等。

日本國內有11座核能發電廠、24座核電機組正處於廢爐作業之中。報導指出，若要改建，位在福井縣的關西電力美濱核電廠，以及鹿兒島縣的九州電力川內核電廠最有可能。

日本電力業界曾向日本政府試算，到2040年代以前，將會出現約550萬kW、相當於五座核電機組發電容量的缺口。

而日本政府這次研議在2040年代前改建最多五座核電機組，預料為打造安全性較高的次世代型核電廠，以填補上述預期的電力缺口。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府相關內閣會議預計在今年夏天正式敲定這項計畫。

福島核災 日本

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