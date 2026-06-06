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SpaceX 納入標普500…至少等一年
SpaceX掛牌上市後，確定不能很快被納入標普500成分股，至少要等一年，因編製標普500指數的標普道瓊指數公司4日說，已經決定不為SpaceX或今年其他首次公開發行股票（IPO）的高估值公司改變現行規則。
標普500指數規定，新上市公司必須在交易所交易至少一年，且有良好的流動性與獲利能力紀錄，才具備成分股資格。
負責管理標普500成分股的委員會，今年稍早曾考慮豁免這些要求，以加快將SpaceX及OpenAI等其他超大估值新上市公司納入標普500指數。但公司最後宣布維持既有規定，令投資人頗感意外。
標普在指數市場的兩個競爭對手則是已經陸續修改原本規定，縮短新上市公司納為成分股的時間。那斯達克5月1日起允許新上市公司只需經過15個交易日，就可加入那斯達克100指數。富時羅素同樣在5月做了調整，等待期更是縮短到五個交易日。
那斯達克說，修改規則是為「確保那斯達克100指數維持對於市場的及時性與代表性」。不同意放寬成分股規定的人士則是擔心指數會追逐投機炒作，且有可能導致被動型基金過大波動，因為納入指數將迫使基金在可靠的市場定價確立之前，就需買入股票。
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