SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

全球首富馬斯克旗下的SpaceX，4日成立新網站，幫助民眾更了解SpaceX的業務，及投資該股的潛在管道，在預定下周掛牌交易前，吸引散戶投資人「上車」。

另據彭博資訊引述知情人士報導，SpaceX的承銷商出於監管和法規方面的疑慮，已禁止中國大陸和香港的投資人參與SpaceX首次公開發行股票（IPO）。

SpaceX新設網站的網址是簡單明瞭的「spacexipo.com」，列出SpaceX的太空、聯網及人工智慧（AI）等事業的關鍵數字，在一張題為「我們為何能贏」的簡報頁面中，誇耀該公司「極難複製」的商業模式和「極致的垂直整合」。

這個網站還放上公開說明書、投資人說明會簡報檔、事實清單等文件，供民眾下載，並詳細列出幾個計劃在未來某個時間點實現的目標，例如毛利率從去年的49%提高到70%左右、營收成長「遠高於」去年、淨利率轉為正值等。

該網站表示：「散戶投資人的參與，對SpaceX至關重要。」

SpaceX也錄製一段超過17分鐘的介紹影片。財務長強森（Bret Johnsen）在影片內表示，「伊隆（馬斯克的名字）創立SpaceX的目標是改變人類，讓我們成為多行星物種」，「令人非常興奮的是，我們已能透過我們的星鏈（Starlink）衛星群和我們的AI解決方案，擴大這個使命。」

強森強調，SpaceX具備「實現他人認為真正不可能之事」的能力。

SpaceX的簡報凸顯馬斯克的雄心，包括前往火星旅行到在太空部署資料中心，並致敬馬斯克的商業哲學，宣揚他追求效率的「演算法」、及他聚焦開發「追求真相」（truth-seeking）的AI。

SpaceX計劃以每股135美元進行IPO，籌措約750億美元的資金，為歷來最大規模的IPO，預定6月11日完成定價程序，6月12日正式上市交易。

這個網站顯示SpaceX想仿效馬斯克旗下電動車事業特斯拉的持股結構。特斯拉擁有眾多散戶股東，且這些股東在一些爭議投票中，也常支持公司派。

富達（Fidelity）4日表示，將讓證券帳戶內有2,000美元以上資金的客戶，購買SpaceX的IPO股票，因為SpaceX已決定保留高達30%的IPO股權給散戶。

相較下，多數IPO案僅分配5%-10%的股票給個人投資人。

SpaceX也在網站上列出能協助投資人參與IPO的機構清單，包括嘉信理財（Charles Schwab）、羅賓漢（Robinhood）、SoFi，及摩根士丹利旗下的線上券商E-Trade，部分國際散戶投資人也能投資。