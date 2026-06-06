聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
SpaceX。 路透
SpaceX。 路透

全球首富馬斯克旗下的SpaceX，4日成立新網站，幫助民眾更了解SpaceX的業務，及投資該股的潛在管道，在預定下周掛牌交易前，吸引散戶投資人「上車」。

另據彭博資訊引述知情人士報導，SpaceX的承銷商出於監管和法規方面的疑慮，已禁止中國大陸和香港的投資人參與SpaceX首次公開發行股票（IPO）。

SpaceX新設網站的網址是簡單明瞭的「spacexipo.com」，列出SpaceX的太空、聯網及人工智慧（AI）等事業的關鍵數字，在一張題為「我們為何能贏」的簡報頁面中，誇耀該公司「極難複製」的商業模式和「極致的垂直整合」。

這個網站還放上公開說明書、投資人說明會簡報檔、事實清單等文件，供民眾下載，並詳細列出幾個計劃在未來某個時間點實現的目標，例如毛利率從去年的49%提高到70%左右、營收成長「遠高於」去年、淨利率轉為正值等。

該網站表示：「散戶投資人的參與，對SpaceX至關重要。」

SpaceX也錄製一段超過17分鐘的介紹影片。財務長強森（Bret Johnsen）在影片內表示，「伊隆（馬斯克的名字）創立SpaceX的目標是改變人類，讓我們成為多行星物種」，「令人非常興奮的是，我們已能透過我們的星鏈（Starlink）衛星群和我們的AI解決方案，擴大這個使命。」

強森強調，SpaceX具備「實現他人認為真正不可能之事」的能力。

SpaceX的簡報凸顯馬斯克的雄心，包括前往火星旅行到在太空部署資料中心，並致敬馬斯克的商業哲學，宣揚他追求效率的「演算法」、及他聚焦開發「追求真相」（truth-seeking）的AI。

SpaceX計劃以每股135美元進行IPO，籌措約750億美元的資金，為歷來最大規模的IPO，預定6月11日完成定價程序，6月12日正式上市交易。

這個網站顯示SpaceX想仿效馬斯克旗下電動車事業特斯拉的持股結構。特斯拉擁有眾多散戶股東，且這些股東在一些爭議投票中，也常支持公司派。

富達（Fidelity）4日表示，將讓證券帳戶內有2,000美元以上資金的客戶，購買SpaceX的IPO股票，因為SpaceX已決定保留高達30%的IPO股權給散戶。

相較下，多數IPO案僅分配5%-10%的股票給個人投資人。

SpaceX也在網站上列出能協助投資人參與IPO的機構清單，包括嘉信理財（Charles Schwab）、羅賓漢（Robinhood）、SoFi，及摩根士丹利旗下的線上券商E-Trade，部分國際散戶投資人也能投資。

SpaceX 彭博 馬斯克

延伸閱讀

SpaceX維持每股135美元IPO發行價 投資人詢問度熱烈

不靠太空賺錢？2大投銀估SpaceX未來營收大宗 將來自這事業部門

馬斯克打造SpaceX鐵粉股東大軍？散戶：既怕接盤又怕錯過

SpaceX究竟值多少？「估值大師」分析給答案 喊話不會想放空

相關新聞

SpaceX架新網站 展示太空、聯網、AI 等業務關鍵數據 招手散戶

全球首富馬斯克旗下的SpaceX，4日成立新網站，幫助民眾更了解SpaceX的業務，及投資該股的潛在管道，在預定下周掛牌交易前，吸引散戶投資人「上車」。

IPO熱潮是AI泡沫爆破前兆？ 分析師：2個市場「頭部」徵兆隱隱若現

人工智慧（AI）資本支出熱潮驅動美國股市本周再登新高峰，但分析師警告，兩個典型的市場頭部正隱約若現，一旦資本支出呈現減緩跡象，AI股可能急轉直下，2020年達康泡沫即為前車之鑑。

福島核災後…日本首提改建核電機組目標 2040年代前改建二至五座

日本政府5日提議在2040年代前改建二座到五座已決定廢爐的核能發電機組，到了2050年代以前改建11座至14座。這是2011年福島第一核電廠發生核災後，日本政府首度提出具體目標值。

SpaceX 納入標普500…至少等一年

SpaceX掛牌上市後，確定不能很快被納入標普500成分股，至少要等一年，因編製標普500指數的標普道瓊指數公司4日說，已經決定不為SpaceX或今年其他首次公開發行股票（IPO）的高估值公司改變現行規則。

美國大銀行推「代幣化存款」網絡 應付穩定幣威脅

美國最大型銀行計劃明年推出「代幣化存款」網絡，試圖抵禦加密貨幣公司在美國總統川普任內進一步深入金融領域所帶來的威脅。

美就業數據超強 市場估10月升息

美國5月就業報告超強，不僅非農業就業人數大增17.2萬人，遠優於預估，且4月就業數更大幅上修。失業率持平，薪資升幅也略增。經濟學者認為，這份就業報告顯示聯準會（Fed）近期內無須降息，市場如今預期最快今年10月Fed就可能開始升息，公債殖利率因而大幅上升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。