金價重挫2.9%…因美就業數據引發市場押注Fed升息 1跡象顯示可能再跌

國際金價5日下跌約2.5%，因為強勁的美國就業數據，引發市場對美國聯準會（Fed）今年可能升息的押注，進而帶動美債殖利率走高和美元升值。利率升高對不孳息的黃金通常會是逆風。

彭博資訊報導，現貨金價5日下跌2.9%至每英兩4,344.79美元，白銀則下跌6%至每英兩69.41美元。白金和鈀金也同時下跌。

Brown Brothers Harriman & Co.市場策略全球主管暨副總裁Elias Haddad表示，「黃金面臨到實質殖利率上升和美元走強的雙重逆風」，金價跌破普遍用來觀測長期動能的200日移動平均線，顯示存在進一步下跌的風險。

市場如今預期，Fed在今年底前升息1碼的機率為100%，並有約60%可能性在10月就進行升息。在非農就業報告公布前，市場預期Fed下次升息時機會是明年3月。Fed將在新主席華許帶領下，於6月16-17日舉行下次會議。

美伊戰爭和談毫無進展也是讓央行更可能維持利率按兵不動或升息的原因，這將對金價不利。金價在美伊戰爭2月下旬開打後下跌，最近幾周也維持在狹窄區間內波動。截至5日，金價大約比開戰前水準下跌約17%。