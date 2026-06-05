韓版兆元宴登場！黃仁勳偕SK會長崔泰源等人現身弘大 大啖五花肉與燒啤

輝達執行長黃仁勳今天展開備受矚目的訪問韓國行程，他晚間在首爾與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及NAVER董事長李海珍大啖烤五花肉和「燒啤」，現場聚集大批希望一睹黃仁勳風采的民眾。

「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）報導，在這間位於首爾弘大一帶的烤五花肉餐廳「哥我來了」，黃仁勳與崔泰源等人一同暢飲韓國炸彈酒「燒啤」，這是一種將燒酒與啤酒混合調製的熱門飲品。他也入境隨俗，在乾杯前先用湯匙擾動酒液起泡。

黃仁勳與3位韓國企業領袖一同高喊：「韓國加油！SK、LG、Naver，乾杯！」

黃仁勳也趁用餐空檔走出餐廳和媒體談話，他表示這次來韓國是要感謝輝達（NVIDIA）在地合作夥伴，慶祝過去一年成果豐碩。

他說：「韓國的表現非常出色；我在韓國的合作夥伴對我來說非常重要。所以我來韓國向他們表達感謝，慶祝這非凡的一年並祝賀他們。而這還只是個開始。」

「我送給韓國的4份大禮是Vera Rubin、Vera、RTXSpark、Jetson Thor。當然，我們也會在這裡打造一座非常重要的研發中心。」

黃仁勳指出，這些新產品採用了韓國供應商三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）生產的記憶體晶片，例如高頻寬記憶體（HBM）與LPDDR5晶片。

他還提到，輝達與現代汽車在機器人領域的夥伴關係日益增長，和LG、SK、三星及Naver的合作也都「蓬勃發展」。

黃仁勳還說，他此行除公務外也要把握機會享受當地文化，「這裡有很棒的烤玉米，超讚的HBM洋芋片，還有全世界最棒的炸雞；我還會體驗一下韓國文化，像是K-pop，或許看齣韓劇，韓劇總讓我想哭」。

他也偕崔泰源等人來到餐廳外，向現場民眾分送各種韓國零食，包括SK海力士推出的「蜂蜜香蕉口味（Honey Banana Mat）洋芋片」，其縮寫HBM恰巧與高頻寬記憶體相同。

黃仁勳的女兒黃敏珊（Madison Huang）也出席了餐敘，不過是在另一桌用餐。

據報導，黃仁勳一行人計劃在晚餐後前往附近的卡拉OK吧續攤，體驗典型韓式企業聚餐文化。

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