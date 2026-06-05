不靠太空賺錢？2大投銀估SpaceX未來營收大宗 將來自這事業部門

馬斯克太空公司SpaceX的首次公開發行股票（IPO）倒數計時，大型投資銀行為參加IPO的投資者勾勒SpaceX未來營收願景，數字都是大爆發成長，顯然撐得起現在1.77兆美元的超高估值。

知情人士透露，摩根士丹利（大摩）就對幾位出資大戶說，SpaceX到2040年時，營收可達3.4兆美元，而且調整後的息稅折舊攤銷前盈餘（EBITDA）可以有2.7兆美元。

2025年SpaceX的營收為187億美元，公司還沒賺錢，虧損49億美元。IPO籌資約750億美元，史上最大，預定下周稍晚掛牌上市。

對於較近期的營收預測，據了解，大摩和高盛都估計2028年的營收可接近1,600億美元。這數字大約是2025年的8.56倍。

高盛認為，SpaceX到2030年時，營收可超過4,700億美元；大摩則是估接近3,300億美元。

哪個事業部門能幫SpaceX把營收衝到這個水準？答案是已納入SpaceX旗下的人工智慧（AI）事業。兩家大投銀都說，今年以後營收的大部分將來自AI事業，而且會大幅成長。高盛展望2030年時，AI事業可貢獻營收3,220億美元，大摩的預測值是1,900億美元。

2025年的AI部門的實際營收則是32億美元。

獲利方面，高盛和大摩均預期2028年和2030年的調整後EBITDA分別將是1,100億美元和2,300億美元。