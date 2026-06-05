投入補貼…日本加速研發國產無人機 努力減輕對陸製產品依賴

日本正在加速研發國產小型無人機。在中國產品席捲全球市場之際，日本政府從安全保障觀點出發，投入補貼推進國產化，政府部門與民間企業共同合作的作法已經取得進展。

共同社報導，除了新創企業ACSL之外，也有許多企業在推進兼具民用與防衛用途的「兩用」產品研發。

ACSL開發和生產用於偵察的防衛用小型航拍無人機「蒼天」（SOTEN）。從2023年至2025年，該公司接到來自防衛省的約1000架訂單，已交付600多架。代表董事寺山昇志4日在千葉市舉行的展會中表示，「在遭到進攻時只能進行偵察的無人機無法發揮防衛作用」，似乎有意開發攻擊型。

Terra Drone以及Prodrone也在致力於防務用途。在日本，無人機原本被寄望在農業和運輸等領域發揮緩解人手短缺的作用，但在俄烏衝突中作為武器使用成為契機，研發防衛用途無人機迅速成為趨勢。

目前中國大疆創新科技在全球無人機市場上約占7成，具有壓倒性優勢。日本政府認為對中國產品的過度依賴在安全保障上是一大隱憂，計劃到2030年建立8萬架的生產體系。

防衛大臣小泉進次郎5月視察Prodrone的生產現場，談及將無人機與砲彈等相結合的「新型作戰方式已經出現」，強調國產無人機的必要性。