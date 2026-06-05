IPO熱潮是AI泡沫爆破前兆？ 分析師：2個市場「頭部」徵兆隱隱若現

人工智慧（AI）資本支出熱潮驅動美國股市本周再登新高峰，但分析師警告，兩個典型的市場頭部正隱約若現，一旦資本支出呈現減緩跡象，AI股可能急轉直下，2020年達康泡沫即為前車之鑑。

TS Lombard分析師柏金斯4日發表報告指出，資本支出再循環（capex recycling），是驅動AI公司營收成長並帶飛股價的主因。

「資本支出再循環」是弱點

柏金斯說，超大規模雲端服務業者（hyperscaler）接獲多年訂單，但這些訂單來自於盈餘不足以支應債務的公司。例如OpenAI和Anthropic，就在微軟、甲骨文（Oracle）、Google和亞馬遜合計的待履行訂單中占了50%。

他指出，超大規模業者把這些增加的訂單列為額外收入，列在盈餘報表「其他」項目下。這說明了第1季獲利為何給市場帶來「驚喜」，同時，這些超大規模業者砸重金直接投資這些公司，形成資本支出再循環。

柏金斯說，只要超大規模雲端業者持續在資料中心投入更多資金，整個科技業生態系的營收都將繼續成長，「短期而言沒問題，因為那些公司打算繼續這麼做，所以市場動能充沛」。但這也讓整個產業暴露於一大風險：資本支出減緩。

達康前例：IPO和Fed升息刺破泡沫

而且，AI資本支出減緩之時，可能撞上兩個典型的「市場頭部」特徵：公司內部人士大賣持股，以及貨幣政策緊縮。

柏金斯指出，達康泡沫時代就是殷鑑。2000年初，一波首次公開發行股票（IPO）熱潮湧現，就標誌著達康泡沫的巔峰。他寫道：「確實，眾多研究證明，內部人士售股與達康狂熱終結之間，有所關聯。創業投資者與天使投資人趁IPO時機拋售持股，（「閉鎖期」一結束）就倒貨給不疑有他的投資大眾。」

就當前的美股多頭市場而言，這股來勢洶洶的IPO熱潮，主角是SpaceX、Anthropic和OpenAI。

當年讓達康泡沫洩氣的另一因素，是時任聯準會（Fed）主席葛林斯班連番升息。對照下，2026年的今天，通膨壓力升高，已逼得多國央行調整貨幣政策立場。日本銀行（BOJ）和歐洲央行（ECB）本月提高利率在望；市場預期Fed下一步將升息的機率也已升高。

結論

柏金斯說，AI資本支出概念股目前的確動能十足，但尚未能合理化市場目前超高的預期，一旦上述兩大利空來襲，市場行情可能觸頂，然後急轉直下。

他說：「這不表示市場崩盤在即，但至少應質疑最近這波融漲（melt-up）能持續多久。」