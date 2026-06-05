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黃仁勳轉戰首爾！弘大商圈吃烤肉 店名藏巧思驚豔南韓科技圈

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
輝達執行長黃仁勳（右起）、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver會長李海珍聚餐。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
輝達執行長黃仁勳（右起）、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver會長李海珍聚餐。圖／路透 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳結束台灣行程後旋即轉往南韓，5日晚間與多位韓國重量級企業領袖共進晚餐，包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨以及Naver創辦人李海珍等人齊聚首爾弘大商圈，成為韓國科技與財經圈最受矚目的焦點。

相較於與台灣供應鏈大老們在熱炒店聚餐的台式風格，黃仁勳此次選擇的人氣韓式烤肉店同樣話題十足。根據韓媒報導，聚餐地點選在弘大知名烤肉店「Hyeongnim jeoyo」，除了是當地熱門名店之外，店名背後更藏有耐人尋味的巧思。

韓文中的「Hyeongnim」意指「大哥」或年長男性友人，而「jeoyo」則帶有「是我啦」的語氣，因此店名可被理解為「哥，是我啦」。韓國媒體分析，這樣的命名不僅展現親切感，也呼應當晚企業領袖間希望營造的夥伴情誼與信任氛圍。

值得注意的是，據《韓國前鋒報》引述知情人士說法指出，此次餐廳選址並非偶然，而是由黃仁勳女兒、同時身兼輝達董事的黃敏珊深度參與規劃。從地點挑選到整體聚會安排，都展現輝達對這場晚宴的高度重視，也凸顯韓國市場在AI供應鏈布局中的重要地位。

事實上，在黃仁勳抵達首爾前，韓國網友便開始熱烈猜測晚宴地點，不少熱門餐廳甚至接到大量詢問電話。原先外界普遍認為聚餐將落腳近年人氣極高的聖水洞商圈，甚至有粉絲計畫提前到場「朝聖」，未料最終地點直到最後一刻才拍板改至弘大，也讓大批媒體與民眾一路追蹤。

雖然晚宴預定於當地時間傍晚6至7點開始，但早在上午就已有大批媒體守候在餐廳外等待黃仁勳現身。隨著AI浪潮持續席捲全球，這場集結韓國科技巨頭與輝達高層的聚會，被視為觀察未來AI晶片、記憶體與智慧製造合作的重要風向球，也讓一間原本就人氣不低的烤肉店，意外成為韓國最受矚目的科技熱點。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃仁勳 首爾 韓國

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