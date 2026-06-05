快訊

求子心還不夠累？知名送子鳥生殖中心爆偷拍 檢警搜索約談總院長

整理包／刪了哪些？牽動台股多空走勢 四大ETF最新成分股調整一次看

SWAG一戰成名 王俐人公開還債進度「驚人收入曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

跟著AI教父到處走…黃仁勳訪韓掀追星熱 韓網友架網站追蹤動向

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級。圖／路透社
輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級。圖／路透社

輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的韓國網站還發布了他預計前往地點及會議的地圖與時間軸。

黃仁勳抵韓後，首站前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1隊長「Faker」李相赫等選手及相關人士見面，並致贈最新顯示卡。

他今晚與韓國科技業高層人士在弘大一帶的烤五花肉餐廳餐敘，出席者包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍。

美國財經媒體CNBC報導，外界預期，黃仁勳此行不僅會品嚐韓式烤肉、暢飲燒酒，還預計出演國民主持人劉在錫的談話性綜藝節目「劉QUIZ ON THEBLOCK」。

此外，黃仁勳將在韓國職棒斗山熊隊的一場比賽中擔任開球嘉賓，斗山集團會長也擬共襄盛舉擔任打者。

這些行程不只是為了娛樂，伊朗戰爭使全球科技供應鏈再度成為關注焦點，且輝達（NVIDIA）在中國市場銷售面臨愈來愈多監管阻礙，因此輝達希望加深與韓國的合作關係。

黃仁勳在年度的台北國際電腦展（COMPUTEX）首日與多位韓國企業高層共進晚餐時說：「韓國是我們生態系的關鍵一環。」

除軟性行程外，韓國民眾也密切關注商業層面。至今已吸引逾8萬人瀏覽的「黃仁勳足跡」網站，還會顯示輝達概念股的股價波動。

儘管黃仁勳訪韓颳起旋風，受博通（Broadcom）財報不佳拖累美國晶片股影響，權值股三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等韓國晶片製造龍頭的股價今天雙雙重挫；五花肉和韓國燒酒相關企業的股價則走勢不一。

輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的韓國網站還發布了他預計前往地點及會議的地圖與時間軸。圖／擷自「黃仁勳足跡」韓國網站
輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的韓國網站還發布了他預計前往地點及會議的地圖與時間軸。圖／擷自「黃仁勳足跡」韓國網站

黃仁勳 韓國 輝達 NVIDIA

延伸閱讀

黃仁勳抵韓將展開行程　首站與電競選手Faker見面

黃仁勳訪韓行程曝光！先會Faker再與各大企業掌門人共進晚餐

女兒親自規劃！黃仁勳「韓版兆元宴」地點曝光 餐廳店名藏玄機

黃仁勳明訪韓4天 傳LG豪買1萬顆輝達GPU訓練AI模型

相關新聞

人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

美國多家企業主管驚覺，原來用人工智慧（AI）取代員工的代價，竟然如此高昂！這對美國勞動市場應是好消息。

女兒親自規劃！黃仁勳「韓版兆元宴」地點曝光 餐廳店名藏玄機

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳5日晚間與眾多南韓財閥領袖共進晚餐，選在首爾弘大商圈的一間超人氣韓式烤肉店「Hyeongnim jeoyo」，韓媒報導，這家餐廳是由黃仁勳的女兒黃敏珊深度參與挑選餐廳，店名也藏玄機：在韓文的大致意思是，「哥，是我啦」。

無緣參與人類史上最大IPO？知情人曝2地區投資人遭禁 私人銀行客戶也不行

SpaceX籌資目標750億美元的IPO，將成為史上最大IPO，但彭博資訊報導，知情人士透露，SpaceX的承銷商已禁止中國大陸和香港的投資人參與SpaceX的IPO。根據報導，由於監管和法規方面的疑慮，負責此次發行的主承銷銀行指示承銷團成員，不得接受來自中國大陸和香港客戶的認購，連私人銀行客戶也被拒於門外。

訪韓首站奔網咖！黃仁勳驚見Faker還在用「這張顯卡」笑喊骨董 送親簽5090

人工智慧輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳時隔七個月再度造訪南韓，首站拜訪位在首爾麻浦區、由職業電競戰隊T1經營的電競網咖「T1基地營」，與大名鼎鼎的T1《英雄聯盟》選手「Faker」李相赫會面。

跟著AI教父到處走…黃仁勳訪韓掀追星熱 韓網友架網站追蹤動向

輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的韓國網站還發布了他預計前往地...

SpaceX不缺錢！馬斯克首度詳細說明背後考量 掛牌是為了「這件事」

SpaceX公司即將掛牌上市之際，執行長馬斯克（Elon Musk）接受摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）視訊訪問，首度詳細說明上市背後的戰略考量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。