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跟著AI教父到處走…黃仁勳訪韓掀追星熱 韓網友架網站追蹤動向
輝達執行長黃仁勳今天抵達韓國，在當地引發的關注程度直逼全球巨星等級，一個名為「黃仁勳足跡」的韓國網站還發布了他預計前往地點及會議的地圖與時間軸。
黃仁勳抵韓後，首站前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1隊長「Faker」李相赫等選手及相關人士見面，並致贈最新顯示卡。
他今晚與韓國科技業高層人士在弘大一帶的烤五花肉餐廳餐敘，出席者包括SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍。
美國財經媒體CNBC報導，外界預期，黃仁勳此行不僅會品嚐韓式烤肉、暢飲燒酒，還預計出演國民主持人劉在錫的談話性綜藝節目「劉QUIZ ON THEBLOCK」。
此外，黃仁勳將在韓國職棒斗山熊隊的一場比賽中擔任開球嘉賓，斗山集團會長也擬共襄盛舉擔任打者。
這些行程不只是為了娛樂，伊朗戰爭使全球科技供應鏈再度成為關注焦點，且輝達（NVIDIA）在中國市場銷售面臨愈來愈多監管阻礙，因此輝達希望加深與韓國的合作關係。
黃仁勳在年度的台北國際電腦展（COMPUTEX）首日與多位韓國企業高層共進晚餐時說：「韓國是我們生態系的關鍵一環。」
除軟性行程外，韓國民眾也密切關注商業層面。至今已吸引逾8萬人瀏覽的「黃仁勳足跡」網站，還會顯示輝達概念股的股價波動。
儘管黃仁勳訪韓颳起旋風，受博通（Broadcom）財報不佳拖累美國晶片股影響，權值股三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）等韓國晶片製造龍頭的股價今天雙雙重挫；五花肉和韓國燒酒相關企業的股價則走勢不一。
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