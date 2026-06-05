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SpaceX究竟值多少？「估值大師」分析給答案 喊話不會想放空

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
SpaceX發行股票上市，尋求1.8兆美元估值。圖／路透
SpaceX發行股票上市，尋求1.8兆美元估值。圖／路透

SpaceX發行股票上市，尋求1.8兆美元估值，投資人有的看好，有的看衰。有「估值大師」之稱的紐約大學金融學教授達摩德仁（Aswath Damodaran）認為，SpaceX確實有超過1兆美元的價值。他表示，不會想放空這檔股票，如果股價大幅回檔，也許考慮買進。

MarketWatch報導，在檢視SpaceX首次公開發行股票（IPO）公開說明書之前，達摩達仁估計這家火箭、衛星和人工智慧（AI）公司大概值1.2兆美元。但在詳閱這份文件後，他推估SpaceX大約值1.3兆美元，相當於每股價值100美元。

達摩達仁說：「若要我概述公開說明書如何影響我對SpaceX的看法，我會說，這個題材更壯觀了，但波動性也更大。」

1.3兆美元已是很大的估計數目，畢竟SpaceX去年的核心事業賺進不到70億美元，這還是稅前息前折舊攤銷前的數字。不過，SpaceX自己的估值目標更訂在1.8兆美元。

達摩達仁指出，SpaceX旗下有三大事業，其中經濟效益最高的是太空事業，毛利率達67%；以「星鏈」為代表的衛星連線事業，毛利率為48%；AI部門不僅是利潤最差的，還因為同業競爭激烈而下滑。

基於以上考量，達摩達仁預估，未來SpaceX的太空事業利潤率可達45%，比他原先估計的40%好；連線事業利潤率可望升到60%，因為一旦太空衛星連線服務上路，業績可望大幅成長；但他估計AI事業的利潤率可能介於25%與45%之間，受限於競爭加劇和提供AI服務的成本高昂。

至於公開說明書上對總潛在市場（TAM）的估計數字，達摩達仁大致予以忽略，一如當年他對Uber、Airbnb等IPO的做法。據他估計，AI產品與服務的TAM規模約3兆至4兆美元，相較下，SpaceX估計AI事業約值26兆美元。

對於有些人批評SpaceX估值目標高得離譜，達摩達仁指出，SpaceX營收小，虧損大，想以將來100倍的營收成長支撐1.8兆美元的估值，似乎有些莽撞，「我不會跟這種傳統的價值投資觀點爭論，但若抱持這種觀點，可能在投資選擇方面付出代價」，意指到頭來，這類投資人的持股可能盡是成長走下坡的成熟型公司。

達摩達仁表示，對於SpaceX上市，他目前坐壁上觀，但若是股價跌得夠深，也許會改變主意。他說：「還記得，臉書IPO數月後，股價跌到只剩掛牌價的一半；Uber在IPO一年後，市值腰斬。使這兩家公司從估值過高，變成價值被低估。」

他還說，市場氛圍與動能時時在變且變化莫測，也是他不打算放空SpaceX股票的理由。

火箭 SpaceX 美元

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