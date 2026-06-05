無緣參與人類史上最大IPO？知情人曝2地區投資人遭禁 私人銀行客戶也不行

SpaceX籌資目標750億美元的IPO，將成為史上最大IPO，但彭博資訊報導，知情人士透露，SpaceX的承銷商已禁止中國大陸和香港的投資人參與SpaceX的IPO。根據報導，由於監管和法規方面的疑慮，負責此次發行的主承銷銀行指示承銷團成員，不得接受來自中國大陸和香港客戶的認購，連私人銀行客戶也被拒於門外。

報導指出，美國對關鍵技術出口設限，而承銷銀行獲告知，此一決定源於美國國際武器貿易條例相關內部指引，該條例規範國防相關技術及技術數據的出口。

路透報導，外資要投資中國航太領域，同樣也受到嚴格限制甚至禁止。

SpaceX已於美國時間4日啟動投資說明，IPO相關文件也已發布在其官網，但路透報導，5日稍早在香港和中國大陸均無法進入SpaceX官網。

相關業者目前均無置評。