投資人擔憂AI投資過熱中東和平無進展 亞股大多收低

美國晶片大廠博通發布的財測令人失望，令投資人持續對人工智慧（AI）題材抱持疑慮，同時謹慎觀望一波三折的中東和平進展，亞洲股市今天收盤大多應聲下跌。

法新社報導，博通（Broadcom）昨天發布的第3季營收預估不如預期，引發近來搶進一切AI類股的投資人擔憂，業界投入AI的驚人巨資可能過頭且股價過高，因此趁機獲利了結，造成美國股市那斯達克指數昨天收低。

這股賣壓延續至亞洲股市，以科技股為重的東京和首爾股市今天皆繼續從歷史高點回檔。

其中東京股市收挫1.3%，重演昨天跌幅。首爾股市終場則由昨天的下滑1.8%擴大至挫跌5.5%，盤中甚至一度重摔近7%。

另一方面，投資人對於尋求結束中東危機的相關努力持續不順感到不安。黎巴嫩與以色列達成的有條件停火，昨天遭到黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）領袖拒絕。

伊朗據報也表示，與美國的和談「無實質進展」。不過美國總統川普（Donald Trump）則再次表達樂觀，稱協議有可能在週末期間達成。

香港股市今天收低1.2%，上海股市收跌0.7%，其他包括雪梨、新加坡、台北、曼谷和雅加達股市同樣收黑。威靈頓和馬尼拉股市則逆勢收高。