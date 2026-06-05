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人力更便宜？AI成本爆表痛醒美企主管 月費帳單竟飆5億美元

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國企業主管驚覺，用人工智慧（AI）取代員工的代價竟然如此高昂。Axios報導，某公司最近Claude月費帳單竟高達5億美元。圖／法新社
美國企業主管驚覺，用人工智慧（AI）取代員工的代價竟然如此高昂。Axios報導，某公司最近Claude月費帳單竟高達5億美元。圖／法新社

美國多家企業主管驚覺，原來用人工智慧（AI）取代員工的代價，竟然如此高昂！這對美國勞動市場應是好消息。

問題出在「詞元」（token）。企業鼓勵員工多多求助於AI，但向AI聊天機器人提問需要大量消耗這種數位代幣，使企業經營平添大筆費用。

美國科技公司為了提升生產力，紛紛鼓勵員工積極消耗詞元，亦即「詞元最大化」（tokenmaxxing）。這種行為甚至變成彰顯員工在同事間的地位表徵，炫耀自己在關鍵績效指標中鶴立雞群。

然而，企業主管已覺悟「詞元最大化」所費不貲。文字為主的提問，750字就要花費上千個詞元；若要AI生成影片、圖像、代碼，花費更高。而且，任務還沒執行完畢，帳單就得支付。

這些AI費用多得讓企業主管直呼意外，尤其是代理AI使用日增，耗費的詞元數量隨之暴增。這導致雇主的AI預算爆表，讓主管開始納悶：使用AI真的比聘用人員便宜嗎？

MarketWatch報導，Uber營運長最近就對「詞元最大化」成本表示關切，因為還沒到4月，這家App叫車公司就已燒光2026全年的AI預算。微軟已取消對內部授權使用Anthropic的Claude Code，要求員工用微軟GitHub Copilot CLI，令人揣測是基於費用高昂考量。輝達（Nvidia）內部分析也顯示，AI成本比人力還貴。亞馬遜甚至關閉內部的AI使用排行榜「KiroRank」，要員工「不要為AI而AI」。Axios披露，某公司最近Claude月費帳單高達5億美元！

企業紛紛開始節制使用AI，顯示對AI投資報酬不滿意。大型科技公司近幾年來投入數十億美元布建AI基礎設施。企業將AI整合至工作流程，以提升競爭力。儘管大型科技股目前仍盤旋在高檔價位，許多企業已警覺到，這種詞元支出水準難以為繼。

企業採用AI，是為了讓團隊更精簡，任務更快速、有效率達成。根據Layoff.fyi統計，今年來，167家科技公司累計已裁員11.7萬人，快要追平275家公司2025全年合計裁掉的12.5萬人。

美企如今逆轉「詞元最大化」政策，顯示美國勞動市場或許已度過最糟情況。

微軟 美國 AI

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