對中國大陸出口額低於對瑞士 歐盟：貿易逆差不可持續

歐盟與中國瀕臨貿易戰之際，雙方貿易代表昨天在巴黎會面。歐盟貿易事務專員塞夫柯維奇會後強調，歐中都致力於實現互利共贏，但是與中國日益擴大的貿易逆差「不可持續」，歐盟對中國出口額竟然比對瑞士出口還少。

英文南華早報報導，塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）4日在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長級會議期間，會見中國國際貿易談判代表兼商務部副部長李成鋼。他在會後作以上表示。

歐盟統計局（Eurostat）資料顯示，2025年，歐盟對中國出口額為1996億歐元，進口額為5594億歐元，貿易逆差達3598億歐元。同年，歐盟對瑞士出口總值達2195億歐元。

據報導，塞夫科維奇昨天在記者會開場便強調，必須盡快制定政策，應對扭曲全球市場的非市場行為與產能過剩問題。這番話顯然是在暗指中國。

他並強調，歐盟每天對中國的貿易逆差高達10億歐元，歐盟委員一致認為，目前的狀況「不可持續」。

塞夫科維奇說：「我希望我們能就如何解決日益增長的貿易逆差問題進行非常詳細的討論，如何確保歐盟對中國的出口也能增長，因為中國是一個龐大的經濟體，但我們對中國的出口額卻比對瑞士的出口額少。」

不過，塞夫科維奇提到，他的目標是採取務實、以結果為導向的方式來解決雙方關心的問題，而不是讓事態升級。

塞夫科維奇指出，雙方已決定，為本月晚些時候在布魯塞爾舉行他與中國商務部長王文濤的會晤，做好充分準備。雙方團隊預計將在歐中之間往返，進行有意義的討論並為取得「具體成果」做準備。

報導說，布魯塞爾一直致力於將與中國的對話機制從大約60個工作小組精簡為更易於管理的形式。中國商務部新聞發言人上週六證實，雙方正探討「建立貿易投資磋商機制」，並將展開相關對話。

塞夫科維奇強調，布魯塞爾與北京之間需要舉行更多高階對話，其頻率應與北京與華盛頓之間的貿易談判相當。自去年以來，美國財政部長貝森特（ScottBessent）與中國國務院副總理何立峰已舉行7次會談。

報導提到，歐盟消息人士此前表示，歐中雙方將努力建立一個討論貿易與投資問題的新平台，因為布魯塞爾正準備加強應對中國的經濟行為。

據陸媒澎湃新聞，中國外交部下午舉行例行記者會，彭博社記者提問，歐盟貿易代表已向中方提出，要求解決中國「不可持續」的貿易平衡問題。能否進一步介紹迄今為止中歐雙方討論了哪些內容，以及中方對於歐盟可能針對中國貿易做法採取措施有何關切？

中國外交部發言人毛寧表示，中方認為，中歐經貿關係本質是互利共贏的，中方從不刻意追求貿易順差。

毛寧說，中方願意與歐方進行對話溝通，希望歐方能夠恪守自由貿易、公平競爭、開放合作等市場經濟的基本原則，避免保護主義措施，堅持透過對話協商處理分歧，解決彼此的關切。

歐盟執委會（European Commission）5月29日召開會議，討論如何保護關鍵產業免受中國競爭對手衝擊。歐盟執委會表示，歐盟必須採取更強力措施，平衡對中貿易關係。