行政程序出問題？傳陸審批障礙解除 空巴5月交付81架飛機

路透社引述消息人士報導，歐洲飛機製造商空中巴士5月交付了81架飛機，較去年同期的51架大幅成長，部分原因是此前因中國監管審批問題而延遲交付的飛機陸續放行。

路透社4日發自巴黎的報導披露了上述消息。空中巴士（Airbus）先前曾表示，由於中國方面一項「行政程序問題」，導致近20架原定向中國業者交付的客機喊停，但相關問題之後已獲解決。

消息人士透露，中國一度延遲接收新的空巴飛機，藉此向歐洲監管機構施壓，推動批准中國商飛自主研發的C919客機認證申請。C919目前尚未獲得歐洲認證。

外電稍早前報導，空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）曾經預測，空巴交機將在6月底前恢復正常，但他並未說明詳情。據專業數據，空巴今年1至5月僅向中國航空業者交付16架飛機，遠低於去年同期的47架。