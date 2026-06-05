聽新聞
0:00 / 0:00
行政程序出問題？傳陸審批障礙解除 空巴5月交付81架飛機
路透社引述消息人士報導，歐洲飛機製造商空中巴士5月交付了81架飛機，較去年同期的51架大幅成長，部分原因是此前因中國監管審批問題而延遲交付的飛機陸續放行。
路透社4日發自巴黎的報導披露了上述消息。空中巴士（Airbus）先前曾表示，由於中國方面一項「行政程序問題」，導致近20架原定向中國業者交付的客機喊停，但相關問題之後已獲解決。
消息人士透露，中國一度延遲接收新的空巴飛機，藉此向歐洲監管機構施壓，推動批准中國商飛自主研發的C919客機認證申請。C919目前尚未獲得歐洲認證。
外電稍早前報導，空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）曾經預測，空巴交機將在6月底前恢復正常，但他並未說明詳情。據專業數據，空巴今年1至5月僅向中國航空業者交付16架飛機，遠低於去年同期的47架。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。