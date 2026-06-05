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AI熱潮賺翻 南韓勞動部長籲科技巨頭分享超額利潤

中央社／ 首爾5日綜合外電報導
韓國勞動部長金榮訓。圖／路透社
韓國勞動部長金榮訓。圖／路透社

韓國勞動部長金榮訓（Kim Young-hoon）呼籲國內主要科技公司分享自身龐大的意外利潤，並警告稱人工智慧（AI）熱潮帶來史無前例的晶片業收益，恐加劇不平等差距的風險。

金榮訓在接受採訪時告訴路透社，像三星電子（Samsung Electronics）這樣超越利潤目標的公司，考量到供應商、分包商及其員工對企業成長的貢獻，應考慮在扣除稅款後與他們分享超額收益。

他表示，韓國政府、企業、工會和供應商應就如何分享這類「超額利潤」，以及如何縮小大型財團與小型供應商之間的差距，展開公開對話。

曾是勞運人士、由左傾的韓國總統李在明（Lee Jae Myung）任命的金榮訓，協助促成了三星與工會之間在最後一刻達成的薪資協議，避免了一場重大罷工，並為自家記憶體晶片員工帶來了豐厚的獎金。

金榮訓在三星達成協議後首次接受外媒採訪，他提出的分配方案，反映出韓國高層決策者在因應全球AI熱潮帶來的巨大意外財富時，正考慮一些非比尋常的構想。

金榮訓指出：「我們應該透過社會對話制定新的分配規則…不可否認，三星的卓越成就是勞資雙方共同努力的結果。」

「但還有1700家供應商，以及當地社區的貢獻，包括水電的供應。」

隨著AI使用量的增加帶動了對記憶體晶片的需求，三星和同業SK海力士（SK Hynix）的利潤隨之飆升。

三星已同意，如果在2026年至2028年間實現超過200兆韓元（約新台幣4.5兆元）的年度營業利潤，將給予員工特別獎金。

不過，金榮訓受到韓國保守派反對黨國民力量黨（PPP）的批評，國民力量黨表示他提出了一個「破壞自由市場經濟基礎的國家干預危險想法」。

韓國總統府並未回應對相關報導的置評請求。總統府先前曾表示，金榮訓的言論為國家提出了重要問題，並對展開辯論的想法表示歡迎。

一位韓國高層決策者上個月也建議，利用AI利潤帶來的超額稅收向公民發放「紅利」。

三星和SK海力士皆婉拒發表評論。

金榮訓駁斥了國民力量黨關於他的提案等同於「共產主義」的說法，表示這將代表對供應鏈的再投資，能提高競爭力，並幫助韓國克服低成長的挑戰。

金榮訓指出，調整供應商的合約價格可能會是未來討論的構想之一。

他說，這些利潤可用於投資小型供應商的人才。由於薪資差距、福利和其他因素，韓國求職者偏好三星等大型財團，而非規模較小的公司。

金榮訓表示，隨著大公司的員工獲得由AI熱潮推動的豐厚績效獎金，這種差距預計將會擴大…這令人擔憂。」

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