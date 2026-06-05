預告準備驚喜…黃仁勳看好機器人發展 將成南韓下一個重大產業

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳今天表示，他認為機器人產業將成為韓國下一個重大產業。

路透社報導，黃仁勳搭乘私人專機從台灣抵達韓國金浦機場後，接受媒體採訪時作上述表示。

黃仁勳說：「韓國有許多值得投資的領域。機器人將成為韓國下一個重大產業。」

黃仁勳表示，他此行已安排與現代（Hyundai）、樂金（LG）、鮮京（SK）、三星（Samsung）以及Naver等企業領袖會面。

在被問及是否為韓國帶來任何禮物時，他向記者表示：「我為韓國帶來了龐大的商機。」他說：「我還準備了一些驚喜。」

他指出，輝達將與韓國製造業者在機器人及人工智慧（AI）領域展開合作。

黃仁勳表示：「韓國是全球製造業中心，我們可以將我們研發的機器人技術和實體AI（physical AI）技術，應用於當地的產業中。」

他進一步指出：「未來半導體製造將越來越依賴機器人與AI驅動，因此我們也迎來了與當地半導體公司合作的絕佳契機。」