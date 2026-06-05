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台積電效應帶動客源 熊本機場旅客數創逾50年新高

中央社／ 東京5日專電

日本熊本機場2025年度旅客人數達385萬993人次，創下自1971年遷至現址以來新高紀錄。其中國際線旅客是前一年度約1.3倍，機場營運公司分析，台積電（TSMC）赴熊本設廠提升當地國際知名度，除商務需求外，也帶動觀光客持續增加。

讀賣新聞報導，日本國土交通省統計顯示，熊本機場2025年度旅客人數較前一年增加，其中國際線旅客達64萬871人，年增33.5%。韓國及台灣航線表現尤其亮眼，成為推升旅客數成長的重要動力。

熊本國際空港公司表示，台積電進駐熊本後，當地在海外曝光度顯著提升，吸引更多外國旅客造訪，不少人除了商務活動外，也將熊本列為旅遊目的地。

5月下旬，一架自台灣桃園國際機場飛抵熊本的班機抵達後，大批旅客從國際線入境大廳陸續出關。一名首次造訪熊本的43歲台灣旅客表示，「在台灣，透過電視和網路，很多人都知道熊本。現在有直飛航班非常方便，很期待能見到熊本熊（Kumamon）。」

熊本機場近年持續擴大國際航線布局。2025年度，台灣虎航新增高雄—熊本及台南—熊本航線；中國東方航空也開通上海—熊本航線（目前暫停營運）。此外，台灣星宇航空於今年3月底新開通台中—熊本航線。目前熊本機場共有6條國際航線、每週44班航班營運，今年度還計劃進一步增班。

另一方面，國內線旅客數為321萬122人，較前年度減少0.1%，大致持平。報導指出，雖然疫情後商務出差需求持續減少，但羽田線與大阪伊丹線需求穩定，使整體旅客量維持與前年度相近水準。

為了吸引更多旅客，熊本縣政府近年積極在海外推廣觀光。去年下半年曾於台灣桃園國際機場舉辦宣傳活動，介紹熊本觀光與美食資源。

此外，熊本機場也推出以熊本熊為主題的裝飾與宣傳活動，自去年10月起推動將機場暱稱改為「阿蘇熊本熊機場」的宣傳活動。由於國內外反應熱烈，活動期間已從原定時間延長約3個月，持續至今年6月底。

熊本國際空港公司表示，「許多旅客在認識熊本魅力後，會再次造訪。我們將持續強化既有航線的發展，尤其是在國際線方面，積極推動東亞地區新航線的開通。」

熊本 台積電 日本

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