黃仁勳抵韓將展開行程　首站與電競選手Faker見面

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天抵達韓國，他表示，「我為韓國帶來了非常多生意」。黃仁勳接著會去電競戰隊T1經營的網咖，與電競選手Faker等人見面，討論電競產業相關議題。

根據韓聯社報導，黃仁勳稍早已抵達韓國，談到這次訪韓行程，他表示，「我想向韓國所有合作夥伴與客戶表達感謝，我們正推動許多重要的工作，AI建設也正加速進行。」他指出，去年取得了非常大的成果，韓國市場發展也非常順利，下半年規模將遠遠超過上半年。

黃仁勳抵達韓國後的第一個行程，是前往由電競戰隊T1經營的網咖，與T1選手團見面，出席會面的包括T1隊長「Faker」李相赫等共5名選手。黃仁勳預計與選手及戰隊相關人士會面，並討論活絡電競產業的方案。

黃仁勳過去曾多次表達對韓國遊戲及電競產業的高度關注，去年訪韓時，他曾在活動舞台上高喊「Faker」，並表示，「如果沒有PC遊戲、網咖以及電競產業，就不會有今天的輝達。」

黃仁勳結束網咖行程後，晚間將前往弘大一帶的烤五花肉餐廳「哥我來了」，與韓國主要企業人士共進晚餐。據報導，與會人士包括SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨、NAVER董事長李海珍等人。

與會人士將透過「三燒會談」（三層肉配燒酒），討論AI半導體、機器人、實體AI（Physical AI）、AI資料中心基礎設施等合作方案。尤其餐廳名稱「哥我來了」，與去年黃仁勳和企業人士舉行的「兄弟炸雞會談」一樣，具有親切感與話題性，據悉也是考量因素之一。