美軍暗助40船駛出波灣！小摩分析：全球油市正適應供應震撼

在美軍持續暗助受困荷莫茲海峽的船舶離開之際，摩根大通（小摩）指出，儘管荷莫茲海峽依然封閉，全球石油庫存持續減少，但市場似乎已愈來愈能適應現狀，雖然代價高昂。

英國海事研究業者勞氏情報（Lloyd's List Intelligence）指出，過去三周以來，之前受困於波斯灣的近40艘船隻，已在低調與美國海軍協調後，順利通過荷莫茲海峽駛出波灣。

《勞氏日報》（Lloyd's List）總編輯米德（Richard Meade）4日表示，由於美國海軍提供有限度的保證，承諾將攔截針對商船襲來的威脅，一些船東正向位於巴林的「海軍航運合作與指引小組」（NCAGS）提交航行計畫，但「航行決定仍主要由船舶營運商負責」，「產業營運業者說，他們沒有收到中央式的協調」。

一名國防官員則向CNBC表示，美軍並未護送商船通過荷莫茲海峽，而是正與尋求自由且安全通過該海峽的船隻，進行溝通與協調。

小摩推估，每日有額外100萬桶原油的供應正設法通過荷莫茲海峽，可見的庫存下滑速度略慢於該銀行原先預測，但需求損失也遠甚於預期。小摩指出，在5月最後兩周，偷偷摸摸通過荷莫茲海峽的石油流動「明顯增加」，達到每日210萬桶。

小摩指出，整體而言，這些調整有助於解釋為什麼國際油價仍盤旋在每桶100美元附近，而非持續衝高，這不代表供應干擾不大，而是顯示市場已找到了一些方式消化「伊朗震撼」，即便代價高昂也就是相較於過去的，世界已遠更能適應石油震撼。

目前通過荷莫茲海峽的船隻數量仍遠低於戰前水準。勞氏的數據顯示，5月行經該航道的流量降至伊朗戰爭爆發以來的最低。

伊朗已警告，滯留波斯灣的船隻除非獲得德黑蘭批准，沿指定路線通過荷莫茲海峽，否則將遭伊朗攻擊，但若這些船隻和伊朗合作，也遭美國制裁。美國總統川普5月初曾啟動協助船舶通過荷莫茲海峽的「自由計畫」，但不久後就喊停。

另據彭博資訊報導，英國和法國已敲定計畫，準備在美國和伊朗達成重啟荷莫茲海峽協議的幾天內，引領在該海峽展開多國掃雷任務。知情人士透露，這項掃雷任務涉及15國，各國承諾提供軍事人員與裝備，軍事規劃人員也已進入深入籌備階段。

但知情人士也說，各國要展開這項部署的前提，是美國和伊朗要先達成協議，恢復荷莫茲海峽全面且不受阻的商業航行權，及能允許軍事資產在該海峽活動的環境。