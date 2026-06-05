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黃仁勳抵達首爾 證實記憶體三巨頭HBM4都獲認證 全力供應Vera Rubin
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天飛抵首爾，受訪時表示該公司已認證全球三大記憶體製造商可為輝達的AI加速器供應最先進的高頻寬記憶體產品HBM4。
這代表SK海力士、三星電子以及美光可以推動量產並供應HBM4。HBM4是最新一代的高頻寬記憶體，將搭載於輝達的AI加速器中。這三大公司長期來激烈競爭，希望在輝達快速成長的AI供應鏈中取得更大的占有率。
黃仁勳在抵達首爾並接受媒體訪問時表示：「三家供應商都已經取得認證資格。三家供應商都已投入生產，並且都在全力競爭支援Vera Rubin。」Vera Rubin輝達最新的AI晶片，已投入量產，預定今秋出貨，將接替目前的Blackwell架構。
黃仁勳預定訪韓數日，今晚將宴請一些輝達最重要的南韓供應商，並於周日（7日）觀賞一場棒球比賽，屆時將親自踏上蠶室棒球場的投手丘，擔任職棒開球嘉賓。
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