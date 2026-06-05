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傳美官員研議政府入股AI公司 投資收益回饋全民

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導

數位新聞媒體NOTUS今天引述3名知情人士說法報導，美國高階官員已與主要人工智慧（AI）公司進行初步討論，商討讓政府入股這些企業的可能性。

報導指出，這項計畫仍在進行中，細節尚未定案，目前討論重點是讓公司自願將股份讓渡給政府。

報導也提到，這些投資的收益之後將直接用於公共目的，像是發放紅利給所有美國家庭。

路透社尚無法立即證實這則報導。

這項消息傳出之際，OpenAI與Anthropic正準備推動轟動市場的首次公開募股（IPO）。路透社先前報導，OpenAI準備秘密申請IPO，而開發Claude的Anthropic已於1日秘密申請在美國上市。

NOTUS報導，自總統川普展開第2個任期以來，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）就一直在與政府官員討論這個構想。

NOTUS指出，阿特曼是在2025年一場對話中首度直接向川普提出這個構想，並在最近幾週與高階政府官員再度討論，作為讓AI經濟效益更廣泛分享給大眾的方式。

阿特曼2025年曾表示，OpenAI已與美國政府討論聯邦貸款擔保的可能性，以促進美國晶片廠的建設，但尚未尋求美國政府對興建資料中心提供擔保。

報導指出，Anthropic目前並未與政府討論讓渡股份事宜。

川普政府5月曾表示，將斥資20億美元（約新台幣635億元），入股9家量子運算公司。

IPO 美國 OpenAI

延伸閱讀

OpenAI傳提議「美政府入股」是全民共享AI效益還是拉川普護航？

Anthropic籲全球暫停研發尖端AI 避免失控風險升高

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