芬蘭駁回14起外國人購地 3年來逾45件創新高

芬蘭國防部長哈卡寧昨天一次否決14起外國不動產交易案，申請人分別來自中國、印度、土耳其及烏克蘭。據統計，自2023年起，芬蘭國防部累計否決至少45起外國不動產申請許可，且單批規模持續擴大。

否決名單中，有印度與土耳其買主首次納入，與過去多年以俄羅斯及周邊國家買主的格局明顯不同。芬蘭的國土安全審查已從針對特定威脅來源的應急機制，擴展為不論國籍、逐案全面審查的常態機制。

哈卡寧（Antti Häkkänen）在國防部新聞稿中表示：「相關決定均基於逐案且全盤考量。我們要阻擋可能危及國安的不動產交易。」

遭否決的標的分布於阿西卡拉（Asikkala）、赫里揚薩爾米（Hyrynsalmi）、伊馬特拉（Imatra）、勞卡（Laukaa）、波伊蒂亞（Pöytyä）、勞特耶爾維（Rautjärvi）及羅文尼米（Rovaniemi），用途涵蓋商業、休閒及住宅。

其中，羅文尼米為芬蘭空軍拉普蘭基地所在地，駐紮現役F-18戰機並逐步換裝F-35，近期多場北約北極演習皆以此為核心基地；伊馬特拉與勞特耶爾維則緊鄰芬俄東部陸地邊境。國防部指出，收購不動產是不法勢力「取得據點」，或「可能削弱國家運作能力」的途徑之一。

自2023年10月起，芬蘭國防部至少發布7批否決公告，合計否決逾45起申請。首批3件地點在盧歐科拉提（Ruokolahti）與基泰（Kitee），買家均為俄羅斯公民。

2024年1月再否決3件，地點在伊洛曼西（Ilomantsi）與索特卡木（Sotkamo），涉及俄羅斯及英國境外資本；同年9月否決6件，遍及東芬蘭多處，買家為俄羅斯、烏克蘭及瑞士公民；12月再否決2件，位於帕拉伊寧（Parainen）與科凱邁基（Kokemäki），買家均為俄羅斯公民。

2025年10月單批否決11件，橫跨南、中、北芬蘭；2026年3月否決6件，首次出現烏茲別克與加拿大買家，與俄中兩國並列。昨天公布的14件是迄今單批數量最多，首見印度與土耳其買家。

芬蘭國會2025年4月通過修法，依歐盟理事會決定及芬蘭政府評估，俄羅斯與白俄羅斯公民及企業的不動產購置申請，一律直接駁回，禁令於同年7月生效。俄、白以外的其他境外買家，則仍依2020年施行的相關法規逐案審查，以判斷是否危及國家安全、國防建設與關鍵物資供應安全。