快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

Lululemon砍財測 股價大跌11%！新品失靈、競爭加劇 新CEO迎考驗

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Lululemon下修全年財測與獲利展望，反映北美市場需求疲弱、品牌競爭加劇及新品銷售未如預期。路透
Lululemon下修全年財測與獲利展望，反映北美市場需求疲弱、品牌競爭加劇及新品銷售未如預期。路透

高階運動服飾品牌Lululemon因美國市場持續疲弱，大幅調降全年財測和本季獲利展望，雙雙低於市場預期。

總部在溫哥華的Lululemon預計，本年度營收將介於110億至111.5億美元，低於先前預估的113.5億至115億美元；全年每股盈餘預測下修至10.95至11.15美元，也低於先前的12.10至12.30美元。第2季毛利率預計將下降約4.1個百分點，部分原因來自關稅成本上升及投資支出增加。

消息公布後，盤後股價重挫11%，今年來累計跌幅接近40%，成為標普500指數表現最差的成分股之一。

在營收占比逾半的美國市場，第1季營收年減4%，而去年同期成長2%。管理層表示，美洲地區來客數下降、進店消費者購買率降低，而近幾個月媒體與社群網站上的負面評論，也進一步衝擊銷售表現。

相較之下，中國市場表現依然強勁。第1季中國市場營收以固定匯率計算成長23%，約占整體營收的19%；預計第2季仍可維持中至高雙位數增幅，但不足以彌補北美市場疲弱帶來的衝擊。

分析人士指出，Lululemon正面臨品牌吸引力下滑與競爭加劇的雙重壓力，Vuori與Alo Yoga等新興品牌正持續搶攻市場。

GlobalData董事總經理Neil Saunders指出，Lululemon過去憑藉創新設計與流行感建立的優勢已逐漸消失，太多產品顯得重複，購物體驗變得平淡無奇。

Lululemon坦言，第1季推出的新產品未能引發預期中的市場熱度。該公司表示，正加快新品上市速度，新品開發周期已由過去18至24個月縮短至15至16個月。

投資人正關注即將於9月上任的新執行長、前Nike高層歐尼爾（Heidi O'Neill）能否重新帶動銷售成長。Lululemon預期第2季將是今年折扣促銷力度最大的一季，以加快清理庫存並為新品騰出銷售空間。

營收 溫哥華 美國

延伸閱讀

財測看出端倪 惠普仍在應對記憶體漲價挑戰

慧與財報財測雙喜 股價飆

博通財報財測不夠驚豔 股價挫

戴爾財測亮眼股價飆漲 本季、全年營收都優於市場預期

相關新聞

黃仁勳訪韓行程曝光！先會Faker再與各大企業掌門人共進晚餐

輝達執行長黃仁勳將於5日訪韓。韓聯社引述輝達與資訊科技業消息報導，他此行將與南韓知名電競選手Faker（李相赫）及主要企業掌門人等互動。

馬斯克打造SpaceX鐵粉股東大軍？散戶：既怕接盤又怕錯過

SpaceX計劃將高達25%的IPO股票分配給散戶投資人，比率遠高於大型IPO慣例的5%至10%。這不只打破華爾街長期由機構投資人主導新股配售的模式，也反映散戶在美國資本市場的重要性持續提升。

黃仁勳抵達首爾 證實記憶體三巨頭HBM4都獲認證 全力供應Vera Rubin

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天飛抵首爾，受訪時表示該公司已認證全球三大記憶體製造商可為輝達的AI加速器供應最先進的高頻寬記憶體產品HBM4。

美軍暗助40船駛出波灣！小摩分析：全球油市正適應供應震撼

在美軍持續暗助受困荷莫茲海峽的船舶離開之際，摩根大通（小摩）指出，儘管荷莫茲海峽依然封閉，全球石油庫存持續減少，但市場似乎已愈來愈能適應現狀，雖然代價高昂。

芬蘭駁回14起外國人購地 3年來逾45件創新高

芬蘭國防部長哈卡寧昨天一次否決14起外國不動產交易案，申請人分別來自中國、印度、土耳其及烏克蘭。據統計，自2023年起，...

Lululemon砍財測 股價大跌11%！新品失靈、競爭加劇 新CEO迎考驗

高階運動服飾品牌Lululemon因美國市場持續疲弱，大幅調降全年財測和本季獲利展望，雙雙低於市場預期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。