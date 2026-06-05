因應301關稅 新加坡：無證據指涉強迫勞動、將續協商

針對美國擬對新加坡出口至美國商品加徵關稅，新加坡貿工部指出並無證據顯示新加坡出口商品涉及強迫勞動；將繼續與美方接觸，探討各種方案並評估擬議措施對新加坡出口美國的影響。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間2日依「1974年貿易法」第301條款，針對「強迫勞動貨品進口禁令」議題公布報告，建議對全球60個經濟體加徵額外關稅10%或12.5%。新加坡也被列入其中。

聯合早報報導，新加坡貿工部發言人回覆當地媒體詢問時表示，新加坡不能容忍供應鏈中使用強迫勞動，並已建立完善框架打擊境內這類非法行為；沒有任何證據顯示新加坡參與了與強迫勞動相關的商品供應鏈。

報導指出，貿工部發言人表示強迫勞動是跨國問題，需國際合作。在與美方雙邊磋商中，貿工部已向對方傳達了新加坡的立場，新加坡將繼續與美方進行建設性接觸，探討各種方案並評估擬議措施對新加坡出口美國的影響。

華僑銀行首席經濟師林秀心受訪指出，目前仍是初步提議而非實際關稅措施；由於擬議措施僅涉及新加坡約1/3對美國的出口，包括半導體和藥品在內的許多對美出口產品不受影響，對新加坡經濟的直接影響估計尚可控制。

不過，她認為關稅措施會加劇貿易政策的不確定性、使貿易保護主義進一步升溫，因此企業可能會更加著重供應鏈多元化和市場多元化，「所幸新加坡受惠於當前AI投資熱潮帶動的資本支出，這股動能至少在過去兩季持續成為經濟成長的重要引擎，有助緩和地緣政治局勢升溫所帶來的衝擊」。

AI浪潮推動下，新加坡對台灣半導體與資通訊科技產品需求上升。台灣對新加坡出口主要貨品中，半導體相關貨品的金額占比達80%以上，包含供製造半導體晶柱或晶圓、半導體裝置、積體電路及平面顯示器的機器及器具等。而台灣自新加坡進口主要貨品中，半導體相關貨品金額也占60%以上。

受惠AI相關需求強勁帶動，新加坡今年首季經濟成長年增6.0%，機械、設備等領域及製造業中的電子與精密工程均有所成長。新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現被視為全球貿易環境的晴雨表之一。