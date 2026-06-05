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攻就是守！Anthropic在美NSA派駐工程師 AI模型可用於網攻中、伊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Anthropic派遣工程師進駐NSA，協助部署具漏洞發掘能力的AI模型Mythos。知情人士指該模型可用於滲透中國、伊朗等國家。法新社
Anthropic派遣工程師進駐NSA，協助部署具漏洞發掘能力的AI模型Mythos。知情人士指該模型可用於滲透中國、伊朗等國家。法新社

人工智慧（AI）新創公司Anthropic正協助美國國家安全局（NSA）導入其開發的高階AI模型Mythos，並派遣約六名工程師進駐NSA，協助調整模型與客製化應用。儘管Anthropic目前正與五角大廈就軍事用途問題展開訴訟，這項合作仍持續進行。

知情人士透露，目前尚不清楚這些工程師是否已參與實際網路作戰任務，但Mythos可用於滲透中國、伊朗等國家的網路系統，可能成為網攻行動的重要工具。

Anthropic內部支持者認為，打造強大防禦能力的最佳方式之一，就是發展攻擊能力，而美國的對手很可能也正在開發由AI驅動的網攻技術。

Mythos自4月推出以來，因具備發掘與利用軟體漏洞的能力，引發各國政府、金融機構與科技企業高度關注。Anthropic本周宣布，將把Mythos提供給15個國家的150個組織使用，大幅擴大原本僅限美英少數機構的授權範圍。

五角大廈 伊朗 美國

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