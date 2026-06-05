中國官方操縱鐵礦石採購議價 澳洲礦業盼坎培拉協助

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，面對北京當局操縱鐵礦石採購議價的做法，澳洲礦業呼籲坎培拉當局鬆綁國內企業競爭法規，讓澳洲礦業能夠協調產量和定價，以應對中國官方干預市場的行為。

報導指出，中國國有企業中國礦產資源集團（CMRG）於2022年成立後，中國70%的鐵礦石採購已經集中透過這家公司進行；隨著中國政府以單一機構掌握大部分採購權，改變了礦業貿易的定價機制，讓中國在與澳洲礦商談判時獲得更大的議價能力，進而壓低中國鋼鐵廠購買原材料的成本。

報導提到，全球海運鐵礦石貿易（seaborne ironore）當中，52%由澳洲供應；澳洲企業彼此之間，向來各自決定產量或價格，不會相互協調。特別是2010年，澳洲競爭及消費者委員會（Australian Competitionand Consumer Commission, ACCC）曾阻止必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）合併兩家公司鐵礦石業務。

但當年主張阻止必拓和力拓鐵礦石業務合併的前任澳洲競爭及消費者委員會主席塞繆爾（GraemeSamuel），現在已改變態度；他認為，澳洲政府應該鬆綁有關規定，讓澳洲礦業能夠應對中國政府操縱議價的做法。

塞繆爾說：「他們（澳洲礦業）的主要市場是中國；面對如此大規模的市場，（澳洲礦業）必須擁有一定談判實力，這一點應該要被考慮在內。」塞繆爾解釋，澳洲的相關監管機構應該考慮到，鬆綁澳洲業界合作，是否有助澳洲在全球鐵礦石市場更有效地參與競爭。

報導指出，中國礦產資源集團的策略，是逐步迫使澳洲礦業在議價談判中一次又一次稍微讓步；隨著時間的推移，逐步蠶食澳洲礦業的收入基礎，對澳洲礦業的生存構成長期威脅。

澳洲金融評論報亦提及，近日中國礦產資源集團與澳洲FMG集團（Fortescue）之間的談判糾紛，反映澳洲礦業難以應對中國官方操縱商務談判的問題。

據路透社2日報導，中國礦產資源集團近日釋放訊息，指中國廠商不得就澳洲FMG集團一批低階鐵礦石（low-grade iron ore）展開洽談；路透社引述不具名消息來源指出，中國礦產資源集團稍早與FMG洽談相關交易合約，但過程並不順利。

澳洲金融評論報提到，中國礦產資源集團已表示，希望結束過去20年來澳洲鐵礦石生產商利潤超過中國鋼鐵企業的趨勢。對此，澳洲礦業界提醒，中國鋼鐵業利潤疲弱，並非澳洲鐵礦石生產商利潤過高，而是因為中國鋼鐵產能過剩，壓低中國鋼鐵價格和利潤空間所致。

另外，澳洲礦業界認為，澳洲政府應該指定澳洲鐵礦石出口的交易貨幣，或者設定其他出口條件。