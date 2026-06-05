韓股盤中暴跌逾6%觸發熔斷 兩大記憶體巨頭跟進美光重摔

南韓股市今天開盤後狂瀉，一度暴跌逾6%，凸顯出目前規模4.9兆美元的韓股在經歷一波飆漲行情後，如今開始浮現過熱與壓力跡象。

南韓Kospi指數周五盤初一度重挫6.4%，其中三星電子、SK海力士跌幅均超過7%，凸顯市場波動性已顯著升高。隨著期貨遭到瘋狂拋售，韓國交易所啓動熔斷機制，一度暫停Kospi程式化賣單交易。

這兩大業者都以記憶體產品為主力，而美國同業美光（Micron）股價周四重挫7.7%，市值蒸發約942.4億美元，原因是Raymond James分析師艾克曼（Karl Ackerman）提出報告，表示記憶體價格高點可能比市場預期來得更早，他預測DRAM與NAND的平均售價將於2026年年中見頂，明年初連兩季下滑，原因是中國大陸業者增加記憶體供應，而AI以外的產業減少對記憶體需求。

截至周四收盤，Kospi指數今年累計上漲超過100%，但漲勢主要集中在這兩家晶片巨頭身上，使市場容易受到AI概念股熱潮降溫的衝擊。此外，散戶參與熱度開始減弱，而快速攀升的融資餘額也面臨南韓央行升息的風險。分析師指出，近年興起的槓桿型ETF可能進一步加劇市場回調。

首爾Eugene資產管理公司投資長河錫根（Ha Seok-Keun，音譯）表示：「目前我更擔心的是市場部位過熱的跡象，而非基本面惡化。我預期未來一到兩個月市場波動將加劇，並進入整理階段。」

韓股市場「廣度」不足是目前最大的擔憂，因為三星電子與SK海力士目前合計占Kosp市值權重的54%，並貢獻今年約四分之三的指數漲幅。根據韓國交易所數據，兩家公司在5月的成交量約占KOSPI日均成交額的一半。

與三星及SK海力士掛鉤的單一個股槓桿ETF，也進一步引發市場憂慮。交易所數據顯示，5月27日上市後的前五個交易日中，最熱門的四檔單一個股ETF就占南韓整體ETF成交量的21%。

Meridian One資產管理公司執行長Kenny Kim表示：「目前市場結構對下跌相當脆弱，因為槓桿ETF形成了大量『做空伽瑪 (Short Gamma) 』部位。這種結構會迫使投資人在市場上漲時追價買進，但市場下跌時又必須大量賣出股票。」