SpaceX估值指標PSR逾90 遠高於輝達！專家：故事動人 未必是好股票

馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX即將進行史上最大規模IPO，依每股定價135美元，其「股價營收比」（PSR）將超過90， 遠高於標普500指數的3.7與那斯達克100指數的6.1，甚至是AI明星股輝達（Nvidia）的20.7，將成為美股史上估值倍數最高新股之一。

財經專家赫伯特（Mark Hulbert）撰文提醒，根據佛羅里達大學金融學教授Jay Ritter的研究，IPO公司的PSR與上市後三年報酬率呈現明顯負相關。歷史數據顯示，上市時PSR超過40倍的公司，在掛牌後三年內，表現平均落後大盤58.5%。

赫伯特說，企業上市通常不是因為估值便宜，而是因為市場環境有利。企業會選擇投資人情緒最樂觀時上市，然後用一套聽起來合理的成長故事吸引資金。SpaceX押注市場對AI的熱情足以支撐高估值，試圖用龐大的AI願景來說服投資人：它宣稱整體潛在市場（TAM）高達28.5兆美元，其中26.5兆美元來自AI，太空業務的占比僅1%。

但赫伯特指出，未來AI市場究竟有多大，根本沒人知道，這類預測本質上高度投機。如果都無法驗證，為何TAM是28.5兆美元，不乾脆喊40兆美元或100兆美元？他認為，TAM不用整數，刻意加上「.5」，其實不過是「虛假的精確度」。

他總結表示，SpaceX或許是一個動人故事，但未必是一檔好股票。