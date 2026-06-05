SpaceX維持每股135美元IPO發行價 投資人詢問度熱烈

知情人士表示，美國太空探索科技公司（SpaceX）告知參與其750億美元首次公開募股（IPO）承銷銀行，他們將維持每股135美元發行價格，這是昨天SpaceX揭露修正IPO申報文件中的價位。

路透社報導，這項決定顯示馬斯克（Elon Musk）有意按照自己的規劃推動這場有望成為史上規模最大的IPO，打破華爾街的傳統做法。不過消息人士強調，在IPO真正進行前，相關決定仍有可能調整。

SpaceX未立即回應置評請求。

SpaceX今天展開IPO路演與投資人會面。一般而言，發行公司及承銷銀行會在路演期間彙集投資人意見，並在股票開始交易的前一天舉行定價會議，決定最終發行價格。

3名熟悉路演情況的消息人士說，市場需求極為熱烈。

其中1名消息人士指出，負責這次IPO的分析師每天接到多達20通投資人電話，高於熱門IPO案通常每天接到10至15通電話的水準。

SpaceX預計6月12日正式掛牌上市。