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美光重挫7%失守千元！分析師示警：記憶體價格快要見頂、明年初下跌

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。路透
記憶體大廠美光科技（Micron）股價1日才突破1,000美元大關，4日就失守此一關卡。路透

費城半導體指數周四（4日）大跌逾2%，主要受到博通（Broadcom）與美光（Micron）拖累。博通因AI晶片營收預測令投資人失望，股價大跌12%；美光也重挫逾7%，因為有分析師示警記憶體價格今年年中就會見頂、明年初下跌。

聚焦IC設計的博通周四市值一口氣蒸發約2,860億美元，寫下該公司史上最大單日市值縮水紀錄，也是美國企業史上第四大單日市值蒸發紀錄。博通周三公布，截至7月底本季，AI半導體業務營收將達160億美元，遠低於分析師平均預估的172億美元。

美光股價周四重挫7.7%，至每股996.00美元，跌破本周稍早才首次站上的每股1,000美元關卡，市值蒸發約942.4億美元，也是該公司史上單日市值蒸發最大紀錄。

Keybanc Capital Markets股票研究分析師John Vinh表示，博通及其他半導體股面臨的壓力加劇其實有其合理性，「這些股票先前都已經大漲一波」。他表示，市場對相關公司的獲利預測不斷上修，尤其是在AI領域，博通這次股價反轉顯示市場對晶片產業的樂觀預期已大致反映在股價之中。

在記憶體方面，儘管華爾街分析師普遍認為，最快要到2027年年中左右，記憶體的新增供應才可能開始削弱由AI帶動的強勁需求。不過，Raymond James分析師艾克曼（Karl Ackerman）認為，價格高點可能比市場預期來得更早。他預估，DRAM與NAND快閃記憶體價格將於明年初連兩季下跌。

艾克曼在周三的研究報告中表示：「我們預期DRAM與NAND的平均售價將於2026年年中見頂。」

他指出，記憶體的價格壓力可能同時來自供應與需求兩端。在供應面，Ackerman指出，中國記憶體廠商長鑫存儲與長江存儲正持續擴大產能；在需求面，由於AI產業對記憶體的需求推升價格大漲，其他產業已開始減少採購。根據Counterpoint Research預測，今年全球智慧手機出貨量將下降約14%。

不過，艾克曼表示，記憶體業者先前簽定的長期價格合約將有助於減輕這次下行周期的衝擊，因此他仍維持美光股票「優於大盤」評級。

由於記憶體產業具有明顯的景氣循環特性，美光的預估本益比通常偏低，但根據FactSet資料，美光目前預估本益比已擴大至11.7倍，而今年4月時僅為4.4倍。艾克曼表示：「我們認為，目前的估值倍數反映出市場預期未來1至2年合約平均售價成長將放緩、利潤下滑，以及供給過剩風險逐漸浮現。」

美光 博通 半導體

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