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SpaceX憑什麼值1.8兆美元？ 華爾街：AI營收將暴增逾100倍

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
華爾街押注馬斯克旗下SpaceX的AI業務高速成長，將支撐其1.8兆美元估值。美聯社
華爾街押注馬斯克旗下SpaceX的AI業務高速成長，將支撐其1.8兆美元估值。美聯社

華爾街研究分析師向有意認購SpaceX首次上市股票的投資人表示，他們預測該公司AI部門營收在未來幾年將成長逾100倍，以此合理化1.8兆美元的目標估值。

根據要求匿名的知情人士，Evercore ISI預估，SpaceX的AI部門營收將從去年的32億美元增至2031年的7,550億美元。該團隊認為，SpaceX在2025年營收達187億美元後，2031年總營收將突破1兆美元。

華爾街券商投行周四向潛在投資人介紹SpaceX上市計畫。這家總部位於德州的公司已啟動750億美元IPO路演，每股定價135美元，預計將成為史上規模最大IPO。

高盛集團研究團隊預估，到2030年，SpaceX總營收將達4,740億美元，AI營收暴增近100倍至約3,220億美元。Evercore ISI則預估2030年總營收為4860億美元，AI營收3310億美元。

高盛估計，SpaceX自由現金流將在2029年觸底至負1,050億美元，並於2031年轉為正值，超過720億美元。

Evercore ISI的預期是，到2031年，AI業務占SpaceX營收的比重，將從去年的不到20%升至2031年的74%，太空業務占比則從去年逾20%降至1%。

兩家機構均預估，SpaceX衛星網路等連網業務營收將從去年的114億美元增至2030年的1,400多億美元；火箭業務營收則由41億美元增至約80億美元。

分析師也預估，SpaceX的資本支出將從去年的200多億美元，大增至2030年的3,600多億美元。Evercore預估，2031年支出將進一步增加逾一倍至7,320億美元，其中約6,660億美元與AI相關，超過去年AI相關支出的50倍。

SpaceX預計於6月11日完成IPO定價，以代號SPCX在那斯達克與Nasdaq Texas掛牌交易。

SpaceX 華爾街 營收

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