台股ADR上漲1.8% 費半大跌拖累日月光、聯電ADR重挫

年輕人首購族的頭期款從哪裡來？在世界各地，買房都漸漸轉變成家庭事件，而不再完全屬於個人的里程碑。長輩與晚輩雙邊為何會達成這樣的協定？經濟、社會、文化變遷促成了其中變革。但看似一樁美事，也可能引發自主權與退休金不足的擔憂。

2026-06-05 07:48