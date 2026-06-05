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台股ADR上漲1.8% 費半大跌拖累日月光、聯電ADR重挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周四（4日） 漲跌互見，台積電ADR收盤上漲近2%，報每股444.92美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,800.06元，較台北交易股票溢價率17.4%。

不過，受費半指數大跌逾2%影響，日月光ADR重挫3.7%，聯電也下跌約3%。博通（Broadcom ）本季營收財測未達一些分析師的高標預期，股價暴跌逾12.6%，為晶片股帶來陰影。

道瓊工業指數4日收盤上漲874.86點，漲幅1.73%，收51,561.93點；標普500指數上漲30.63點，漲幅0.41%，收7,584.31點；那斯達克指數下跌23.02點，跌幅0.09%，以26,830.96點作收。

費城半導體指數下跌299.46點，跌幅2.15%，報13,617.50。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 604.17 -3.78 593.00 1.88

中華電 CHT 142.10 +0.58 141.50 0.43

台積電 TSM 2,800.06 +1.88 2,385.00 17.40

聯電 UMC 130.84 -2.94 125.00 -4.67

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

聯電 ADR 日月光

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