美股「舊經濟」股票跑贏AI概股 道指創新高 晶片股拖累那指走低

投資人周四拋售科技股，轉而買入所謂的「舊經濟」股票，道瓊斯工業指數創新高。博通公布的人工智慧（AI）晶片營收展望不如預期，引發投資人獲利了結，拖累晶片股走低，那斯達克指數微幅收黑。

與此同時，市場對中東局勢降溫及聯準會降息預期升溫抱持樂觀態度，資金流向金融與醫療保健類股，推動道瓊指數大漲近900點。

道瓊工業指數上漲874.86點，漲幅1.73%，收在51,561.93點；標普500指數上漲30.63點，漲幅0.41%，收在7,584.31點；那斯達克指數下跌23.02點，跌幅0.09%，以26,830.96點作收。

博通雖公布優於預期的財報，但AI晶片營收展望令人失望，股價暴跌12.6%，給推動晶片股今年來累計上漲逾92%的AI熱潮蒙上陰影。

晶片製造商博通營收未達預期，股價暴跌12.6%，給推動晶片股今年累計上漲逾92%的AI狂潮蒙上陰影。

Murphy & Sylvest駐伊利諾伊州埃爾姆赫斯特的資深財富顧問兼市場策略師Paul Nolte表示，「當前市場唯一的瑕疵大概就是博通，但我認為投資人正在逢低買入。他們還沒有放棄晶片股，但尚未真正面對的問題是：『這是真的嗎？這些估值合理嗎？』我不確定投資人是否真的開始質疑這些問題。」

美國眾議院周三通過一項議案，旨在阻止美國總統川普繼續對伊朗採取軍事行動。

此外，美國斡旋達成的以色列與黎巴嫩停火協議，提振了市場對衝突短期內得到解決的樂觀預期。該協議是伊朗同意達成和平協議的重要前提。但親伊朗的真主黨拒絕接受停火協議，並表示不會從黎巴嫩撤軍。

近月原油期貨價格下跌，反映出市場預期通過關鍵荷莫茲海峽的油輪運輸將很快恢復。

Nolte補充：「我們已經談過多少次協議了？和平似乎總是近在眼前，但那個轉角我們始終未能抵達。局勢正在推進，但推進速度是否足以讓世界在幾周、幾個月，或者明年某個時候恢復所謂的正常狀態？」

經濟方面，美國上周初請失業金人數意外上升6.1%；第1季勞動力成本和生產率數據被大幅下修。Challenger, Gray and Christmas報告顯示，美國企業5月宣布裁員人數增加11%，達到97,006人，其中近40%的裁員與人工智能相關。

標普500指數11大類股中，醫療保健和金融類股漲幅最大，科技股表現最差。

晶片製造商邁威爾（Marvell）上漲4.9%；超微（AMD）、美光（Micron）和高通（Qualcomm）跌幅介於2.6%至7.7%之間。

醫療保健股受到聯合健康集團提振，該股在美銀將其評級上調至「買入」後大漲5.2%。

金融股此前一個交易日因市場重新擔憂私募信貸而遭拋售，周四則出現反彈。黑石集團因贖回申請增加，成為最新一家對旗下旗艦私募信貸基金設置贖回限制的資產管理公司，其股價上漲7.5%。

由馬斯克領導的SpaceX周四啟動投資心路演，為6月12日上市做準備。該公司計劃通過創紀錄IPO籌資750億美元，估值將達到1.75兆美元。