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中東局勢進展提振投資信心 美股道瓊標普500指數收高

中央社／ 紐約4日綜合外電報導

市場對中東戰爭可能結束的進展，鼓舞投資人情緒，美股標普500指數今天收漲。道瓊在醫療保健及金融類股帶動下，再創歷史新高。那指則因晶片股賣壓，小跌作收。

道瓊工業指數上漲874.86點或1.73%，收51561.93點。

標普500指數小漲30.63點或0.41%，收7584.31點。

那斯達克指數小跌23.01點或0.09%，收26830.96點。

費城半導體指數挫跌299.46點或2.15%，收13617.50點。

中東 道瓊 美股

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