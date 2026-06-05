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投資人對美伊達成協議抱希望 國價油價挫約3%
以色列與黎巴嫩達成停火協議後，投資人對美國與伊朗結束戰爭、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重新開放抱持希望，國際油價今天終場下跌約3%。
路透社報導，以黎昨夜表示同意實施停火，激起投資人對美伊達成協議的希望。伊朗曾表示，任何協議都須納入以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）結束戰鬥。
布倫特原油期貨下跌2.78美元，跌幅2.84%，收在每桶95.03美元。
美國西德州中級原油期貨下跌2.98美元，跌幅3.1%，收在每桶93.04美元。
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