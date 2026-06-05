投資人對美伊達成協議抱希望 國價油價挫約3%

聯準會（Fed）3日公布的褐皮書報告顯示，美國經濟受人工智慧（AI）投資熱潮支撐，仍呈現溫和成長，近幾周美國就業整體而言保持穩定，但同時面臨伊朗戰事導致物價上漲的壓力，對中低收入族群的衝擊尤其大。

2026-06-05 02:44