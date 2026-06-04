葛里爾：「說話算話」 將遵守美歐日15%關稅上限

路透報導，美國貿易代表葛里爾4日在巴黎表示，美國將遵守已與歐盟、日本等國達成的貿易協議中關於關稅上限的部分。

葛里爾在巴黎舉行的OECD部長級會議場邊告訴記者，「我們明白，說話要算話」。

美國已與歐盟和日本達成協議，從這些地區進口的大部分商品，徵收的關稅上限設定為15%。然而，美國2日公布首波301調查結果，針對強迫勞動議題，將對台灣與歐盟等14個經濟體加徵至少10%關稅，並對中國大陸、日本及南韓等46個經濟體加徵12.5%關稅，接下來將在徵詢各界意見並召開聽證會後生效。

若針對產能過剩問題展開進一步調查，日本和歐盟的商品總體關稅可能遠超過15%。

關於美國與歐盟的貿易協議，葛里爾表示該協議認可美國可徵收「一定程度」的關稅，而所謂的「301條款」不公平貿易行為調查，賦予美國總統川普實施此類措施的權力。

格里爾表示，第二次調查的結果預計數周內出爐，他並補充調查工作相當複雜，華盛頓方面將把調查結果與部分既定協議「緊密結合」。

他強調，「這兩件事可以並行不悖」，在排除不公平貿易的同時，兼顧與各方經貿協定的調和。