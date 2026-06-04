記憶體晶片出口暴衝 韓對陸罕見享有貿易順差

由於記憶體晶片出口暴衝，南韓成為東亞少數對中國大陸享有貿易順差的經濟體。台灣對中國便是從貿易順差轉為逆差，專家指出，主要是華府對中國祭出先進晶片出口管制，使台灣半導體擴大輸美。

根據南韓產業通商資源部的資料，南韓對中國的貿易地位今年不斷轉強，從去年12月逆差7.64億美元，到今年2月翻轉為順差11億美元，此後順差規模持續擴大，5月進一步增至38億美元。

這波反轉的主因，是南韓對中國大陸的半導體出口勁增；隨全球人工智慧（AI）熱潮帶動對記憶體晶片的需求，使記憶體供應緊俏，根據摩根士丹利，16G的DDR5記憶體與NAND Flash價格，已分別暴漲682%與807%。

在東亞經濟體中，南韓是少數對中國享有貿易順差的國家，與鄰國形成強烈對比。

凱投宏觀亞太主管提耶利昂表示，日本對中國的外銷額自2022年已下滑10%，延續疫後對中國進口大增的趨勢；因此，日本對中國的貿易逆差，已占國內生產毛額（GDP）的1.2%，占比創下新高。

台灣對中國則從貿易順差轉為逆差，韓國經濟研究所客座資深研究員史坦加羅尼說，華府對中國祭出先進晶片出口管制，使台灣半導體擴大輸美，逐漸侵蝕對中國長久以來享有的順差。

他也說，由於記憶體供應吃緊短期內不太可能緩解，在記憶體晶片握有優勢的南韓，近期可能延續對鄰國的領先差距。

但他也表示，這樣的優勢可能不會永遠維持，「中期風險在於大陸本地的對手持續壯大」，例如長鑫存儲等業者，可能搶奪韓廠市占。