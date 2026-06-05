博通財報財測不夠驚豔 股價挫

博通2日公布上季營收與本季營收預測都優於預期，但全年展望未讓市場驚豔，加上上季AI半導體訂單金額超過300億美元，實際出貨僅108億美元，仍有眾多訂單未出貨，暗示大型AI訂單認列時程高度不確定，都讓市場不放心。博通4日股價早盤重挫逾15%。

博通在止於5月3日的年度第2季（上季）淨利年比成長87.3%至93.1億美元，經調整後每股純益（EPS）2.44美元，營收成長48%到221.9億美元，都優於華爾街預期，主因「AI半導體營收加速成長與強大的營運籌碼」。

其中，上季AI半導體營收年增143%至108億美元，符合預期。

博通預估，本季營收將達294億美元，相當於年增84%，高於市場平均預期，卻低於一些分析師的樂觀預測，而且AI半導體營收預料將年增逾200%至160億美元，也低於分析師預期的172億美元。

博通執行長陳福陽預期，本年度AI晶片營收將成長180%至560億美元，低於分析師預期的576億美元。博通維持明年AI晶片營收逾1,000億美元的預估，沒有上修，也讓部分投資人失望。

博通財報與展望讓市場覺得「不夠亮眼」外，另一個引發憂慮之處在於，上季AI半導體訂單超過300億美元，但出貨108億美元，造成龐大未出貨訂單，暗示大型AI訂單認列時程仍高度不確定。博通雖已與Google、Anthropic及Meta等公司簽署並擴大長期合作協議，外界仍無法確定這些專案營收將於何時認列，或有多少仍停留在多年期未出貨訂單階段，尚未轉化為當季收入。