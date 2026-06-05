聽新聞
0:00 / 0:00

美301關稅 對南韓15％以下

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國依據一九七四年貿易法第三○一條對南韓等經濟體啟動調查，預告將對南韓徵收百分之十二點五關稅。南韓產業通商部長官金正官四日表示，美國商務部長盧特尼克再次重申，美方對南韓課徵的關稅稅率將不超過百分之十五。

金正官四日在臉書發文說，他三日晚間與盧特尼克視訊會談，檢討韓美去年達成的關稅協議落實情況，並重申雙方持續落實協議。金正官說，美方再次確認，對南韓產品課徵的關稅稅率不會超過美韓貿易協議規定的百分之十五上限。

根據韓美去年達成的協議，南韓將投資美國三千五百億美元，美國將南韓商品的對等關稅稅率從百分之廿五下調至百分之十五。

由於對等關稅被美國最高法院判決違法，美國目前另引法律對南韓課徵百分之十的全球進口關稅。

分析家推測，美方很可能在發布產能過剩相關調查結果後，將對韓最終關稅稅率上調至百分之十五以上。在此背景下，金正官與盧特尼克視訊會談，確認美方對南韓課徵的關稅稅率將不超過百分之十五，消除相關憂慮。

南韓 關稅 盧特尼克 貿易法

延伸閱讀

重建關稅壁壘 美擬對台徵10%關稅

美國301 對台課10%關稅 經部：不會與122條款疊加

司法挫敗 川普用301條款維持關稅

301關稅要來了！美商務部以強迫勞動為由 建議對台灣等國加徵10%關稅

相關新聞

美股早盤／AI交易熄火…費半挫、博通遭外資降評 股價瀉15%

博通財報未能驚艷市場，並遭麥格理降評，投資人開始憂慮科技股是否衝過頭了，美股4日早盤四大指數漲跌互見。

SpaceX搶走資金 拖累科技七雄、比特幣走勢？

SpaceX準備進行史上規模最大的股票首次公開發行（IPO），外界憂慮可能會從其他資產吸走資金。跡象顯示，這種情況或許已經發生，科技七雄過去一個月股價表現不及大盤、比特幣價格也一路重挫。

黃仁勳明訪韓4天 傳LG豪買1萬顆輝達GPU訓練AI模型

韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）今天引述未具名產業消息人士報導，韓國樂金集團（L...

新冠爆發前股市警訊再現！策略師：資金恐撤出科技股、轉進硬資產

前雷曼兄弟交易員麥唐諾警告，美國科技股已閃現過熱警訊，彷彿2020年新冠肺炎疫情襲美前人人遁入科技股避風頭的情景，接下來資金可能浩浩蕩蕩輪動到其他資產。

美301關稅 對南韓15％以下

美國依據一九七四年貿易法第三○一條對南韓等經濟體啟動調查，預告將對南韓徵收百分之十二點五關稅。南韓產業通商部長官金正官四日表示，美國商務部長盧特尼克再次重申，美方對南韓課徵的關稅稅率將不超過百分之十五。

葛里爾：「說話算話」 將遵守美歐日15%關稅上限

路透報導，美國貿易代表葛里爾4日在巴黎表示，美國將遵守已與歐盟、日本等國達成的貿易協議中關於關稅上限的部分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。