先鋒旗下ETF VOO規模突破1兆美元

先鋒集團（Vanguard）旗下追蹤標普500指數的ETF，2日成為全球第一檔資產突破1兆美元的ETF。這檔代號VOO的ETF達到這個里程碑，反映投資人看好美股大盤的熱情不減，且中意Vanguard較低的管理費。

追蹤標普500指數的全球前三大ETF，目前依排名分別是：先鋒的VOO、貝萊德（BlackRock）的IVV、道富（State Street）的SPY。VOO的管理費率只收0.03%，SPY收0.09%。VOO去年初追過當時第一的SPY，拿下王座，不到一年半再為ETF產業和先鋒集團創造歷史。

龍頭VOO現在資產站上1兆美元，根據VettaFi的數據，第二名的IVV資產規模為8,600億美元，SPY為7,850億美元。

儘管美股在伊朗戰爭爆發時曾經震盪，但標普500指數看似勢不可擋地上漲，投資人透過VOO這類ETF不斷買進並持有。標普500指數今年迄今已漲11%、屢創新高；VOO也在同一期間吸納超過690億美元資金，是吸金能力最強的ETF。