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歐盟強攻科技鏈 降低對美國和亞洲的依賴

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

歐盟執委會3日提議一套大規模計畫，旨在擴充區內科技供應鏈，並在半導體、人工智慧（AI）和雲端運算方面提升自給自足能力，降低對美國和亞洲供應商的依賴。

這套計畫的核心是「雲端與AI發展法案」（CADA），鼓勵在歐洲興建資料中心，預計未來五至七年內，把歐洲資料中心算力提高到目前的三倍。歐洲的雲端服務業，目前由美國企業主導。歐洲議會委託的一項調查發現，亞馬遜網路服務（AWS）、微軟Azure和Google Cloud合計拿下歐盟70%的市占率。

按CADA，歐盟成員國政府必須把重要數據儲存在歐盟自有的雲端服務內，並強制對雲端服務供應商執行「主權風險評估」，立意是保護資訊不受制於外國監管法規，例如「美國雲端法」（US CLOUD Act）。該法授權美國執法機關可要求調閱科技公司伺服器內的資料，包括儲存在海外伺服器的資料。

要落實上述新規定，必須根據每家業者的雲端服務、供應鏈、數據處理、實體基礎設施是否由歐盟控制，評比每家雲端供應商屬於四個主權階級中的哪一級。

執委會的這套方案也包含「晶片法2.0版」，亦即翻新2023年為因應新冠疫情期間半導體缺貨而實施的「晶片法」（Chips Act）。第二版晶片法將授權執委會直接投資跨國大型計畫，提供企業一條比申請各國政府補貼更簡捷的公開募資途徑。另一目標是提高本地需求，以強化興建半導體廠的經濟論據。

整體而言，這套包含CADA和晶片法2.0的方案，將是歐洲強化科技主權的一環，期能藉這些努力縮小落後美國及中國大陸競爭對手的差距。執委會也希望，在2030年之前，歐盟的全球半導體市占率能倍增至20%。

執委會主席范德賴恩說：「維持醫院運作、能源網絡穩定、服務穩定可靠所需的技術，都必須倚賴他人，我們承擔不起這樣的風險。」

因應歐盟規定趨嚴，美國一些雲端業者已和歐盟企業結盟。例如，Google就與法國電子巨人Thales成立S3NS雲端運算合資公司。

歐盟 微軟 歐洲

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