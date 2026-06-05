AI效應 韓企將賺贏日商

人工智慧（AI）熱潮使南韓股市成為鄰近國家的羨慕對象，預料也將帶動南韓上市公司今年的整體獲利超越日本企業，是2008年來首見。

彭博資訊報導，據至少三名分析師估計，若以美元計，南韓KOSPI指數成分股今年度合併淨利，將達約4,500億美元，高於日本東證指數（Topix）企業的約4,400億美元，這將是2008年來首次韓企獲利超越日企，主因是半導體需求激增助攻韓企，日企則受汽車業動能減弱打擊。這些企業分別代表兩國股市約90%的總市值。

日股市值約為8.6兆美元，韓股則為5兆美元；日股本益比約為17倍，韓股則為9倍。

雖然外資今年來減持韓股，引發各界質疑韓股漲勢能否持久，但部分分析師預期，如果韓企可以維持高獲利，日企原本遙遙領先的市值差距將急速縮小。

三星和SK海力士今年度淨利預料將分別達到約270兆韓元（1,780億美元）和200兆韓元；這兩家公司占南韓上市公司總獲利近70%。豐田等日本七大車廠預期淨利合計則只有4.8兆日圓（300億美元）。汽車業近年來景氣低迷，因受美國關稅、電動車需求低迷和伊朗戰爭影響。

慕天輝（Timothy Moe）等高盛集團策略分析師，在3日發布的報告中表示，「市場仍對記憶體晶片周期的可能持續期間有所低估」，並把對Kospi指數的預估目標，從9,000點提高至12,000點。

除了記憶體大廠鎧俠外，在日本眾多的AI相關企業中，很少有公司像這兩家南韓晶片大廠一樣，吃到這波熱潮的大量紅利。

但南韓股市並非毫無弱點；Kospi指數過度仰賴少數幾檔股票，以及企業治理疑慮揮之不去，拖累其市值，這種現象又被稱為「韓國折價」（Korea discount）。而日本仍擁有結構上的優勢，因其具備不只有AI和汽車的產業廣度和深度、股市穩定性，以及企業日益穩固的定價能力。

在此同時，由於記憶體晶片出口暴衝，南韓成為東亞少數對中國大陸享有貿易順差的經濟體。南韓對中國的貿易收支表現，從去年12月的逆差7.64億美元，到今年2月翻轉為順差11億美元，5月更擴大至38億美元。